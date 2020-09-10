وفاة بطلة مسلسل صراع العروش ديانا ريغ

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريج المشهورة بدور أولينا تايريل في مسلسل صراع العروش (Game of Thrones).

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الممثلة القديرة توفيت في منزلها عن عمر يناهز 82 عاماً، وبأنها كانت محاطة بجميع أفراد أسرتها في لحظاتها الأخيرة.

ولمع نجم الفنانة الراحلة في ستينيات القرن الماضي بعد لعبها دور إيما بيل في مسلسل ذي أفنجرز (المنتقمون)، كما لعبت دور زوجة جيمس بوند في فيلم في الخدمة السرية لجلالتها (On Her Majesty’s Secret Service ) لتكون الممثلة الوحيدة التي لعبت دور الزوجة في سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، بالإضافة لمشاركتها في عدد كبير من المسرحيات.

يذكر أن النجمة الراحلة أثارت جدلاً كبيراً عندما صرحت بعدم مشاهدتها لمسلسل صراع العروش بعد عرضه.

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