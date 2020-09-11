رسالة مخيفة توقف عمل تطبيق واتساب بشكل كامل! كيف تتصرف معها؟

المقارنة بين واتساب وتيليجرام عادةً ما تضع واتساب في موقف محرج جدًا من حيث عدد المميزات القليل والتطوّر البطيء، لكن واتساب كل فترة يفاجئنا ليس فقط بقلة المميزات بل أيضًا بثغرات جديدة في غاية الخطورة! واليوم ظهرت ثغرة جديدة عبارة عن رسالة مخيفة توقف عمل تطبيق واتساب بشكل كامل! فكيف يُمكنك أن تتعامل معها وتقي هاتفك منها؟

رسالة مخيفة توقف عمل تطبيق واتساب بشكل كامل

القصة وببساطة، هناك الآن رسالة -شبه ملغّمة- بمجرد إرسالها على الواتساب إلى أي هاتف سواء أندرويد أوiOS تقوم بإيقاف عمله بشكل كامل! والخبر السيء أن مجرّد استلامك لهذه الرسالة لن يوقف التطبيق وتقوم بفتحه مرّة أخرى بشكل عادي، بل لن يُمكنك فتح التطبيق مطلقًا طالما ظلّت هذه الرسالة موجودة!

هذه الرسائل -وكما بالصورة بالأعلى- عبارة عن ملفات جهات إتصال VCards تحتوي على حروف ورموز غريبة، وهي التي لا يستطيع واتساب التعامل معها لذلك يتوقّف عن العمل! المضحك حقًا أن هذه المشكلة موجودة في واتساب منذ سنوات، لكن لم يتم حلّها، والمضحك أكثر أن بعض تطبيقات واتساب الخارجية والمعدّلة تضم نظامًا يحميها من هذا النوع من الرسائل، بينما لا يضمّها تطبيق واتساب الرسمي🤣

حل مشكلة توقف واتساب عن العمل بسبب هذه الثغرة

أول ما يجب عليك فعله هو تجنّب استلام هذه الرسالة من الأساس، لأنها ستوقف عمل واتساب بشكل مباشر، ولا تقلق فإنتشارها ليس واسع في الوطن العربي، لكن لزيادة الاحتياط قم بمنع باقي المستخدمين من إدخالك في جروبات، لأن الجروبات هي المكان الذي تنتشر فيه هذه الرسائل بسرعة كبيرة.

لكي تفعل ذلك توجّه إلى إعدادات الحساب Account، إعدادات الخصوصية Privacy ومن ثم إعدادات المجموعات Groups، وأخيرًا اختر My Contacts أو جهات إتصالك فقط حتى لا يقوم أي شخص مؤدي بإضافتك لمجموعة يتم إرسال هذه الملفات الضارة فيها.

أما وفي حالة أنك استلمت الرسالة بالفعل، فالواتساب سيتوقّف عن العمل، وهنا لديك حلّين، الحل الأول هو أن تدخل إلى واتساب على الكمبيوتر WhatsApp Web ومن ثم تحذف الرسالة المستلمة، وبعدها سيبدأ التطبيق في العمل بشكل طبيعي، أما في حالة أنك لم تربط واتساب بالكمبيوتر من الأساس فسيكون عليك وللأسف حذف التطبيق وإعادة تنصيبه، أو مسح البيانات الخاصة به من خلال إعدادات التطبيقات على أندرويد.