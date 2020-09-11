تعرف على أفضل الصناديق الحافظة للخبز في العام 2020

تُعتبر الصناديق الحافظة للخبز من المُستلزمات الضرورية في كل منزل يخبز الخبز بشكل مُتكرر لأنها تُحافظ على خُبزك طازج ولذيذ ولا شك أن كُلنا نُحب الخبز الطازج الذي يكون طعمه رائع وبطبيعة الحال يُمكن أن يفقد الخبز نضارته بسهولة إذا تم تخزينه بشكل سيء، ويُعتبر هذا هو السبب في أنه من المنطقي شراء أفضل الصناديق الحافظة للخبز والتي تتوفر في السوق في مجموعة واسعة من التصاميم والأشكال والأحجام نتطرق إلى أفضلها في هذا المقال.

أفضل العلب الحافظة للخبز لهذا العام:

1. Home-it Stainless Steel

هذا هو خيارنا الأول في قائمة أفضل الصناديق الحافظة للخبز وهذا الصندوق مصنوع من الفولاذ المُقاوم للصدأ كما أنه صندوق خُبز مطبخ عالي التصنيف للحفاظ على الخبز طازج ولذيذ، يأتي هذا الصندوق بباب مُتأرجح يفتح ويغلق بسلاسة، وأهم ميزة فيه أنه ذُو سعة كبيرة ومصنوع من الفولاذ المُقاوم للصدأ المصقول عالي الجودة كما أشرنا، جدير بالذكر أن هذا هو صندوق الخبز الأعلى تصنيفاً في وقتنا الحالي، يبلغ سعر هذا الصندوق 26.99 دولار.

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2. Brabantia Roll Top

هذا الأخير عُبارة عن صندوق خبز قوي بهيكل معدني غير لامع وبطبيعة الحال ميزة القوة والمتانة ميزة مُهم جداً وبالتالي يُمكن أن تستخدمه لفترة طويلة، يأتي الصندوق في شكل مُستطيل مُشترك والذي يُوفر مساحة تخزين داخلية واسعة كما يأتي الصندوق جاهز للاستخدام مع باب سهل الفتح والإغلاق كما أنه مُمتاز يخدم احتياجاتك بشكل جيد، يتميز الصندوق بتصميم داخلي مُظلم للحفاظ على الخبز طازج لفترة طويلة، يبلغ سعر هذا الصندوق 43.85 دولار.

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3. Large White Bread Box

ننتقل الآن لهذا الصندوق الكبير الذي يُوفر مساحة تخزين كبيرة جداً وأهم ميزة فيه أنه عالي التصنيف لحماية خُبزك من الجراثيم والأوساخ، يتميز هذا الصندوق بوجود باب مُحكم الغلق كما أنه يسمح بتدوير هواء مُمتاز يُحافظ على خبزك طازج، يأتي هذا الصندوق بتصميم عتيق يبدو أنيق في المطبخ وهو مصنوع من مادة خاصة لمنع الصدأ والتآكل كما أنه يأتي بحجم مثالي لتلبية جميع احتياجات تخزين الخبز، يبلغ سعر هذا الصندوق 34.90 دولار.

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4. Metal Bread Box

هذا عُبارة عن صُندوق خُبز معدني مُوفر للمساحة يجب التفكير في شرائه ويُعتبر فعلياً من أفضل الصناديق الحافظة للخُبز عالية السعة مع صندوق تخزين كبير، جدير بالذكر أن هذا الصندوق مُثير للغاية حيث يُحافظ على خُبزك طازج ولذيذ كما أنه صُندوق مثالي يُحافظ على رُطوبة مُمتازة للحفاظ على نضارة الخبز وأهم ميزة فيه أنه كبير جداً ويأتي بحجم مثالي وكبير جداً، يبلغ سعر هذا الصندوق 39.95 دولار.

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5. Oggi Stainless Steel

بدون مُبالغة هذا يُعتبر أحد أفضل الصناديق الحافظة للخبر والمصنوع من الفُولاذ المُقاوم للصدأ شديد التحمل مع ميزات جيدة جداً كما أنه عالي الجودة يُحافظ على الخبز طازج لفترة طويلة، يتميز الصندوق بهيكل قوي يخدمك لفترة طويلة، كما أنها تتميز بغطاء زجاجي يحمي خُبزك من عوامل الطقس والجراثيم، يأتي هذا الصندوق بتصميم مُثير مع غطاء فتح قوي ومُحكم، يبلغ سعر هذا الصندوق 43.99 دولار.

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6. Natural Bamboo Roll

ننتقل الآن لهذا الصندوق الخشبي الأخير في هذه قائمة والمصنوع من الخيزران الطبيعي الخالص 100٪ لتخزين آمن للخبز وهو بالفعل أحد أفضل الصناديق الحافظة الخبز ومن مُميزاته أنه مُفيد لمجموعة مُتنوعة من احتياجات المطبخ، يتميز صندوق الخبز بشكل رائع ويُوفر مساحة تخزين مُمتازة، وكما أشرت يتميز الصندوق بالخيزران غير المغشوش مع مواد صديقة للبيئة للحفاظ على الخُبز طازج ولذيذ، يبلغ سعر هذا الصندوق 23.99 دولار.

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