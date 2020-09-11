مراجعة Street Power Football

بعد انتشار كرة قدم الشوارع في العالم أجمع أصبح هناك اهتمام ظاهر بها وبنجومها خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، ونظرا لغياب لعبة Fifa Street لسنوات، من هنا أتت فكرة تصميم لعبة Street Power Football، بمشاركة أهم نجوم الفري ستايل في العالم، والذي منهم النجم الليبي وبطل العالم في سنة 2019 المبدع “أحمد لالي” الشهير بأحمد “رقبة” الذي هاجر إلى ألمانيا ولمع صيته هناك حتى أصبح من أهم نجوم الفري ستايل في العالم أجمع.

لعبة Street Power Football في الأساس ليست ضخمة كألعاب الـ AAA، لذلك وجد البعض أن سعرها مرتفع. لكن من الناحية الأخرى، هي اللعبة الأولى التي توفر كل ما يتمناه محبي ألعاب كرة الشوارع. إلا أن تنفيذها كان محبطًا بشكلٍ عام للأسف.

أكثر ما تركز عليه اللعبة هو تنفيذ كل حركات لاعبي الفري ستايل، حيث إن كل نجم وما يتميز به من مهارات مختلفة عن الآخر، والهدف منها هو تقديم أسلوب جديد في عالم ألعاب كرة القدم، وتأخذنا اللعبة إلى أهم العواصم حول العالم وأجمل ملاعب كرة القدم الخماسية في تلك المدن.

الجديد بالنسبة لهذه اللعبة والاختلاف عن باقي ألعاب كرة القدم الأخرى، أن حركات كل لاعب متواجد داخل قائمة الاختيار لديك، مختلفة تماما عن الآخر وذلك بعد ماتم تخزين كل حركات وخصائص كل لاعب على حدا في فترة تصميم هذه اللعبة، وذلك يمنح تنوعا ملحوظا وإثارة مختلفة من لاعب لآخر، وأيضا العنصر النسائي مشارك وبقوة فيها وذلك بوجود أهم اللاعبات على مستوى الساحة العالمية في كرة قدم الشوارع.

ومن أحد العيوب الظاهرة التي جعلتني أشعر بالملل، هو أنك لابد أن تدخل للتدريبات وبعض الاختبارات عند خوض أي مرحلة، وهذه التدريبات غالبا ما تكون مكررة وغير مبرر كثرتها بهذه الطريقة.

يوجد في اللعبة العديد من الأطوار، وهي كالآتي:

طور Become king

هذا هو أول نمط يقابلك في هذه اللعبة يرافقنا بالشرح عليه مقدم هذه اللعبة ونجم الفري ستايل العالمي “سين جارنير” الذي يشرح لك خبايا أسلوب الفري ستايل ومن ثم يأخذك في رحلة لتكوين شخصيتك لتصبح ملك كرة قدم الشوارع ، وهذا ما يهدف إليه هذا النمط، وبطبيعة الحال يتحدث “سين” بالإنجليزية، فإذا كنت ضعيفاً أو لا تتحدث هذه اللغة فلن تستمتع بهذا النمط، الذي اعتبره كفكرة مميز جدا، ولكن التنفيذ لم يكن بالمستوى المطلوب.

طور Free style mode

رغم ندرة التميز في هذه اللعبة ولكن هذا النمط هو الأفضل واعتبره النجاح البارز فيها، حيث يطلب منك اختيار أغنية معينة والقيام بأداء حركات الفري ستايل بحسب مهارات كل لاعب على أنغام الأغنية التي اختارتها، ومن ثم يجب عليك أن تتحلى بالدقة والوقت المناسب لأداء هذه الحركات المهارية بطريقة سليمة.

طور Trickshot

يعتمد هذا النمط على دقة التصويب لأهداف معلومة وظاهرة أمامك، ويجب عليك فيه أن تضرب أكبر قدر من العلامات الموضحة إليك مثل إدخال الكرة داخل البراميل أو تسديدها على زجاج سيارة وغيرها من العلامات الموجودة، ولكن هذا النمط بعد فترة ليست بالطويلة يسيطر عليك الملل شيئا فشيئا.

طور Street power match

هذا النمط كنت أتوقع أن يكون هو الأمتع لأنه يحتوي على المباريات والمواجهات المباشرة عن طريق مباراة واحد ضد واحد أو اثنين ضد اثنين أو 3 ضد 3 و يمكنك خلالها اللعب الحر أو القيام بالحركات المهارية ولكن لم تكن ممتعة بالقدر الكافي، والذي لم يعجبني أيضا هو ظهور طاقة pick ups التي تظهر خلال المباراة داخل الملعب لكي تملأ طاقتك وتقوم بحركات خارقة، كنت أفضل أن تكون المباريات أكثر واقعية وأسرع مما رأيناه.

طور Panna

هذا المصطلح” Panna” متعارف عليه عند كل عشاق الفري ستايل، تفاصيل النمط عبارة عن مباراة واحد ضد الآخر ولكن الفوز فيه ليس بحسب عدد الأهداف المسجلة بل عن طريق القيام بحركات معينة عن طريق الضغط على مجموعة من الأزرار في وقت محدد، والذي يستطيع اتقان الحركات في الوقت المناسب أكثر من الآخر هو من يفوز بالمباراة.

طور Elimination Mode

يعتمد هذا النمط على الوقت حيث أنه يعطيك زمن قدره 10 ثواني للتسجيل على خصمك ، يعتبر مسلي نوعا ما ، نظرا لإثارة ضيق الوقت فيه، وفكرته رائعة ولكنها أيضا تحتاج إلى تطوير.

في الحقيقة أن المظهر العام للعبة يتميز برسومات كرتونية شبيهة بعالم الفري ستايل بدرجة كبيرة، أزياء اللاعبين وشكل الملعب بألوانه الفاقعة والخلابة كلها تندرج من ضمن إيجابياتها، بالإضافة إلى أن المؤثرات الكرتونية صممت بشخصيات كاركاتيرية، وأعتقد أن هذا ما يجعلها مبهجة بصريا لفئات عمرية صغيرة فقط، نظرا لأن رسوميات اللعبة لا ترتقي لهذا الجيل من الألعاب ويمكن تصنيفها من الجيل الماضي، ولكن ما يضيف للتجربة البصرية هو شكل الملاعب ورسومات الحائط التي دائما ما تميز ساحة لعب كرة القدم في الشوارع.

أعتقد أن المسؤول عن الصوت في هذه اللعبة هو الأنجح ما بين باقي مصممي اللعبة لأن كل المقطوعات الموسيقية جميلة بما في ذلك أصوات الأهداف وتنقل الكرة ما بين اللاعبين وأصوات الجماهير كل هذا مصمم بشكل جيد، أما الملاحظة السلبية بالنسبة لصوتيات اللعبة هو عدم ظهور أصوات اللاعبين فيها على الإطلاق، اللاعب الوحيد الذي سمع صوته فيها هو نجم الفري ستايل العالمي “سين جارنير” عند تقديم اللعبة ومراحلها.

[تم توفير هذه اللعبة من قبل الناشر عند صدورها في الأسواق]

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