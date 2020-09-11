ما هي كمية الشوكولا المسموح بتناولها؟

أكدت هيئة حماية المستهلك الروسية أهمية تناول الشوكولا بشكل منتظم، ودورها في زيادة الكفاءة، التركيز، وتحفيز النشاط العقلي، لاحتوائها على مضادات أكسدة تقوي مناعة الجسم، وتساعد في إبطاء الشيخوخة وتؤخر ظهور علاماتها.

وأوصت الهيئة بتناول الشوكولا بكميات محددة لأن الإفراط في تناولها يؤدي للسمنة ويعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السكري.

ودعت هيئة حماية المستهلك الروسية الناس لتناول الشوكولا مرتين في الأسبوع بمعدل 50 غرام كحد أقصى في المرة الواحدة.

ونصحت الهيئة الروسية الأهالي بعدم إعطاء الأطفال دون سن 3 سنوات الشوكولا، لأنها لن تقدم لهم أي فائدة، كما نصحت بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و6 سنوات 40 غرام من الشوكولا أسبوعياً مقسمة على مرتين بمعدل 20 غرام في كل مرة.

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