بماذا علق جمال سليمان على انتشار شائعة وفاته؟

أبدى الفنان السوري جمال سليمان انزعاجه وغضبه من انتشار شائعة وفاته على صفحات الفيس بوك يوم 10 سبتمبر الجاري.

وسخر الفنان المشهور بدور المحامي عادل في مسلسل الفصول الأربعة من مطلقي الشائعة، وقال عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك إنَّه سَمِعَ خبر وفاته الآن، وأبدى حزنه لرحيله المبكر عن الدنيا.

وأكد سليمان إيمانه بالله عز وجل وبأنَّ الأعمار بيده سبحانه وتعالى وليست بيد مروج شائعات وضيع، وقال إنَّهُ لا يزال يحلم بتقديم العديد من الأمور خلال حياته.

وتفاعل عشاق النجم السوري مع منشوره بشكلٍ إيجابي، وتمنوا له الصحة والعافية، وقالوا إنَّ مطلقي الشائعات أناسٌ لا يخشون الله عز وجل.

يذكر أنَّ الجزء الثاني من مسلسل حرملك شهد آخر ظهور للفنان جمال سليمان، حيث لعب فيه دور جاد بيك.

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