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مزادٌ على ألماسةٍ نادرة بحجم بيضة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت دار سوذبيز للمزادات عن إقامة مزاد في هونج كونج في 5 أكتوبر القادم لبيع ألماسة نادرة بحجم بيضة.

وقال غاري شولر رئيس قسم المزادات في دار سوذبيز إنَّ وزن الألماسة المعروضة للبيع 102.39 قيراط، مؤكدا أنها ثاني أكبر ألماسة تعرض للبيع في مزادٍ علني.

وأوضح شولر أهمية الجوهرة التي يتجاوز عمرها مليارات السنين، وقال إنَّ قيمتها لا تقل عن قيمة الأعمال الفنية لرامبرنت ولباسكيات.

ومن المتوقع أن تباع الألماسة الثمينة بسعر يتراوح ما بين 12 و30 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن دور المزادات شهدت بيع 7 ألماسات فقط بوزن أكثر من 100 قيراط، أكبرها كانت بوزن 118.28 قيراط وبيعت ب 30.8 مليون دولار أمريكي في مزادٍ علني أقيم عام 2013.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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