لينوفو تطلق حاسوبا بنظام لينوكس لأول مرة منذ 12 عام

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب محمول جديد يعمل بنظام لينوكس أطلقت عليه اسم ThinkPad X1 Carbon.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 12 عام التي تزود فيها الشركة الصينية أحد حواسيبها بنظام لينوكس، والذي يعمل بمعالج Intel Core i5 6200U بتردد 2.3 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Intel HD 520.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، وجودة عرض Full HD، ومعدل سطوع 157.5 شمعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية على شكل قرص صلب SSD من نوع 512 غيغا بايت، في حين تأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR3L بسعة 8 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 16 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب على بطارية Li-lon بسعة 3290 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل ل11 ساعة، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة عبر تقنيات Bluetooth 4.1، ومكان لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية، ومنافذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لمنفذ HDMI.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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