الجمارك الأمريكية تحبط محاولة ذكية لتهريب الأموال

تمكنت سلطات الجمارك في مطار ميامي الدولي الواقع في ولاية فلوريدا الأمريكية من إحباط محاولة ذكية لتهريب الأموال لخارج الولايات المتحدة.

وأظهر فحص المنقولات بالأشعة وجود 491280 دولار أمريكي مخبأة ضمن كرسي مرسل نحو الدومينيكان في رحلة جوية مباشرة.

وقال روبرت ديل تورو القائم بأعمال المطار إنَّ المنظمات الإجرامية وغير القانونية تعمل على تهريب الأموال لخارج أمريكا لكي تقوم بغسل مكاسبها غير المشروعة في البلدان الأخرى.

ولم تكشف سلطات المطار عن الأشخاص المتورطين بهذه العملية، ولا عن الإجراء الذي اتخذته بحقهم.

يذكر أن القانون الأمريكي يمنع المسافرين من إخراج أكثر من 10000 دولار أمريكي إلا بعد إبلاغ موظفي الجمارك، والحصول على ترخيص يتيح لهم نقل الأموال لخارج أمريكا، لكي لا يتعرضوا لمصادرة أموالهم وتوجيه تهم جنائية لهم.

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