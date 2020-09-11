شركة Honor تطلق ساعة ذكية بمواصفات مميزة

أماطت شركة Honor الصينية اللثام عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Watch ES.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة مع ضبط تلقائي للسطوع.

وتتميز ساعة Watch ES باحتوائها على 12 مجموعة من التمارين مع 44 تمريناً وإرشادات متحركة، ومن خلال تطبيق التمارين الموجود فيها سيكون المستخدم قادراً على ممارسة 95 رياضة.

وأكدت الشركة الصينية قدرة الساعة الجديدة على التعرف على المشي السريع أو الجري، وإنشاء بروتوكلات الإجهاد والنوم، بالإضافة لقياس التشبع النسبي للأوكسجين في الدم، معدل ضربات القلب، استهلاك السعرات الحرارية، ومدة التمرين.

ويمكن للمستخدم ربط الساعة بهاتفه الذكي للرد على المكالمات، الرسائل، والإشعارات الواردة لهاتفه، بالإضافة لإمكانية التحكم بالموسيقى وكاميرا الهاتف الذكي.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 10 أيام متواصلة، ويعاد شحنها خلال 100 دقيقة.

ولإرضاء عشاقها ستوفر Honor الساعة بألوان Icelandic White، Coral Pink، وMeteorite Black.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية