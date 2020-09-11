جديد هواوي حاسوبا محمولا “بدون مروحة”

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوب محمول بدون مروحة أطلقت عليه اسم Huawei MateBook X2020.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i5 أو Intel Core i7 من الجيل العاشر، ونظام تشغيل Widows 10 Home، كما زودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة ودقة عرض 3000*2000 بيكسل، تدعم التدرج اللوني sRGB بنسبة 100%، وتوفر نسبة سطوع عالية تصل إلى 400 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي الحاسوب على لوحة مفاتيح كاملة تحتوي على إضاءة خلفية، وذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغا بايت، وبطارية بقوة 42 واط تجعل الحاسوب يعمل لأكثر من 9 ساعات متواصلة، وواي فاي، وبلوتوث.

ويتميز الحاسوب الجديد بخلوه من المروحة، لاعتماده على غرفة تبريد، وطبقات متعددة من الجرافيت.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الحاسوب الجديد بألوان الفضي، الأخضر، الأزرق، والزهري، وستطلقه في الأسواق في أكتوبر القادم بسعر يتراوح ما بين 1599 و1799 يورو.

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