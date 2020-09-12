مفاجأة – هواتف هواوي مع EMUI 11 وأندرويد سيمكن تحويلها إلى نظام HarmonyOS الجديد!

في خبر سابق شاركناكم جديد المعلومات حول نظام HarmonyOS في إصداره الثاني، وبجانب مع كنّا نعرفه عن النظام وتوفّره للأجهزة الملبوسة وبعض أجهزة الحواسيب أيضًا إلا أن هواوي قد أكدت وصول النظام للهواتف الذكية في 2021، والآن عرفنا أيضًا أن نظام HarmonyOS الجديد سيكون قابل للتنصيب على هواتف هواوي الحالية! وهو خبر مدهش.

تحويل أندرويد إلى نظام HarmonyOS الجديد – كيف ومتى؟

حسبما أوضح أحد المسؤولين من هواوي لموقع Android Authority يوم أمس فأي هاتف ذكي يعمل مع واجهة EMUI 11 وأندرويد 10 أو أحدث سيكون قابل للإنتقال لنظام HarmonyOS الجديد بضغطة زرّ ولن يحتاج لشراء هاتف جديد كليًا مع النظام.

هذا الكلام خطير نسبيًا، معنى الكلام أن مستخدمي أندرويد من هواتف هواوي وأونور سيكونون قادرون على الإنتقال لـ نظام HarmonyOS الجديد بضغطة زرّ، وقد يكونون قادرون أيضًا على العودة للأندرويد مرة أخرى، وهو ما قد يجعل هواتف هواوي القادمة في 2021 داعمة لكلًا من أندرويد وهارموني OS في نفس الوقت!

من ناحية أخرى فهذا يعني بشكل مباشر أن هواوي لا تنوي ارتكاب خطأ كبير وفرض نظام HarmonyOS على المستخدمين، وشرائك لهاتف جديد قد يتيح لك استخدامه مع أندرويد (دون خدمات جوجل بالطبع) أو مع نظام هواوي الجديد.

الشركة لم تؤكد بعد الهواتف التي ستدعم هذه القصة المستحدثة، لكن لعلّ الميزة ستتوفر أولًا للهواتف الرائدة مثل ميت 30 وP40 وبالتأكيد ميت 40 المنتظر، لكن حتى الآن لا توجد معلومات شاملة عن النظام الجديد وكيفية عمله، من ناحية أخرى عرفنا أن النظام لن يكون إجباريًا، وسيكوت متاح للجميع.

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