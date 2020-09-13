تقرير – الصين لن تبيع تيك توك وشبح الحظر يهدد التطبيق في الولايات المتحدة!

يوم 15سبتمبر القادم قد يكون من الأيام المفصلية في المجتمع التقني. هذا اليوم هو الموعد النهائي للمهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية لتطبيق تيك توك لتوفيق أوضاعه داخل الولايات المتحدة وإلا سيواجه قراراً بالحظر.

تيك توك .. أقرب إلى الحظر!

وضعت الإدارة الأمريكية شركة بايت دانس ByteDance المطورة لتطبيق تيك توك بين المطرقة والسندان؛ فإما بيع التطبيق لأحد الشركات الأمريكية وإما حظره تماماً.

شركتا مايكروسوفت وأوراكل مهتمتان بالاستحواذ على تطبيق تيك توك أو على الأقل استحواذ جزئي بشراء إدارة التطبيق في الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة.

وفقاً لتقرير من رويترز، فإن تطبيق تيك توك لن يتم بيعه لأي شركة أمريكية وأن المسئولين الصينيين يفضلون أن يتم حظر التطبيق داخل الولايات المتحدة عوضاً عن بيعه لأي شركة.

تقول رويترز نقلاً عن مصادرها إن الصين ستبدو في موقف ضعيف إذا سمحت لهذه الصفقة أن تمر.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت إجراءات أشد قسوة تجاه هواوي العام الماضي؛ شمل ذلك حظر المبيعات ومنع الشركات الأمريكية من التعاون معها.

إذا مرت الأيام القادمة دون الإعلان عن صفقة بيع تيك توك، فقد يصدر قراراً بحظر التطبيق في الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية قد صرح رسمياً في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتخذ الأمن القومي كذريعة لقمع الشركات الصينية.