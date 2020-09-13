بعد صدوره رسميًا – القائمة الكاملة لأهم مميزات نظام أندرويد 11، بعضها سيبهرك!

من الأحداث السنوية التي تهم المجتمع التقني بشكل عام وملّاك هواتف أندرويد بشكل خاص هو إطلاق تحديث أندرويد الجديد، وبعدما قامت جوجل رسميًا بإطلاق التحديث نشارككم أهم مميزات نظام أندرويد 11 التي جيب أن تعرفوا عنها، هذا أخذًا في الاعتبار أن هذه المميزات لا تمثّل تغييرات جذرية في النظام، وهو أمر طبيعي، والآن لنبدأ رحلة الاستكشاف!

أهم مميزات أندرويد 11

أولًا وقبل كل شيء، التحديث الجديد بدأ في الوصول لهواتف جوجل بيكسل فقط كما هي العادة، مع بعض هواتف ون بلس أيضًا إلى جانب مصنعين آخرين، لكن بشكل عام الأمر سيحتاج بعض الوقت حتى يصل التحديث لكافة الهواتف، وهو أمر اعتدنا عليه.

ضع في اعتبارك أيضًا أن هذه القائمة لا تغطّي كافة المميزات الجديدة في أندرويد 11، بل بدلًا من ذلك فنحن نغطّي معكم أبرز وأهم المميزات في تحديث أندرويد 11 بشكل عام، هذا كما سنشارككم مقالات وأخبار منفصلة حول النظام في المستقبل كما اعتدنا.

تقسيم الإشعارات

في أندرويد 10 يتم عرض الإشعارات بشكل عشوائي ومتتالي بدون تنسيق أو تقسيم، لكن في أندرويد 11 سيقوم هاتفك بتقسيم الإشعارات لثلاث أقسام وهي الـConversations أو المحادثات، Alerting أو التنبيهات وكذلك قسم Silent أو الإشعارات الصامتة، وكما يُمكنك أن تتوقع فقسم المحادثات سيضم كافة المحادثات من كافة التطبيقات التي توفّر خاصية التواصل المباشر مثل واتساب، تيليجرام أو غيرهم.

تاريخ الإشعارات

الإصدار الجديد سيضم أيضًا خاصية تدعى -وبترجمة حرفية- تاريخ الإشعارات أو Notification History، وهذه الخاصية ستتيح لك حفظ كافة الإشعارات التي تصل لهاتفهك طوال 24 ساعة! أي وعند تفعيلها سيمكنك أن تصل لكل وأي إشعار وصلك في خلال الـ24 ساعة السابقة حتى ولو قمت بإزالة الإشعار من شريط الإشعارات، ويُمكنك تفعيل الخاصية الجديدة من الإعدادات، إعدادات التطبيقات والإشعارات، إعدادات الإشعارات وأخيرًا سجل الإشعارات أو Notification History.

من مميزات نظام أندرويد 11 المنتظرة: الأيقونات العائمة

لعلّك على علم بخاصية Chat Heads في تطبيق الماسنجر، وهي التي تتيح لك الدردشة والتواصل مباشرةً من خلال أيقونة عائمة خاصة بتلك المحادثة، مع أندرويد 11 سيكون بإمكانك إنشاء ايقونة عائمة لأي محادثة ضمن أي تطبيق تواصل! وكما بالصورة التالية فهي تعمل أيضًا على تيليجرام.

تسجيل الفيديو للشاشة في أندرويد 11

هناك مئات التطبيقات على متجر بلاي تعمل على تسجيل فيديو لمحتوى الشاشة، لكن عندما تكون الخاصية مدمجة في النظام تكون الأمور أفضل بكل تأكيد! مع هذه الخاصية سيمكنك تسجيل الفيديو بشكل مباشر من خلال خيار ضمن الخيارات في شريط الإشعارات، هذا مع واجهة استخدام بسيطة وعملية كبيرة، إضافةً إلى إمكانية تسجيل الصوت أيضًا بالطبع.

التحكُّم في الوسائط من شريط الإشعارات

حصلت خواص التحكُّم في الوسائط Media Controls على تحديث ضخم ضمن مميزات نظام أندرويد 11 هي الأخرى، والآن سيظهر قسم التحكُّم في الموسيقى والوسائط مع الإعدادات السريعة وليس بجانب الإشعارات، وهو مايتيح لك تحكم أفضل ويحميك من إغلاق الموسيقى عن طريق الخطأ عند حذف الإشعارات، أضف إلى ذلك شكله الجميل.

قد تودّ أن تقرأ: هواوي تكشف عن تحديث EMUI 11 – إليك كافة المميزات الجديدة!

تحكم ذكي في الأجهزة الأخرى

نظرًا للنمو الكبير في الأجهزة المنزلية الذكية فقد أضافت جوجل قسمًا مخصصًا للتحكم في معظم تلك الأجهزة دون الحاجة لفتح أو تحميل تطبيقات مخصصة، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على زر الطاقة لفتح هذه الخاصية ومن ثم ضبطها لتظهر كافة أجهزتك المنزلية الذكية أمامك، وبالطبع هناك إعدادات تخصيص أخرى عديدة.

أهم مميزات نظام أندرويد 11 – الصلاحيات لمرة واحدة

الآن ومع هذه الخاصية يُمكنك أن تقوم بتحميل أي تطبيق ومن ثم وعند فتحه سيطلب منك التطبيق صلاحيات كالعادة، هنا يُمكنك أن تعطيه الصلاحيات لمرة واحدة فقط، يعني تعطيه الصلاحيات ومن ثم تنجز مهمتك وتغلقه، وهنا سيقوم أندرويد 11 من سحب الصلاحيات من التطبيق وكأنك لم تعطها له من الأساس.

بعض مميزات نظام أندرويد 11 الأخرى

1- إمكانية جدولة الوضع المظلم وضبطه لكي يعمل تلقائيًا من المغرب حتى الفجر، أو من ساعة لساعة

2- الحصول على تحديثات أندرويد 11 من خلال متجر بلاي! بعض التحديثات وخصوصًا الباتشات الأمنية ستكون قابلة للتحميل لمستخدمي أندرويد 11 مباشرةً من خلال متجر بلاي بدلًا من إنتظار طرحها!

3- خاصية التطبيقات المقترحة لهواتف بيكسل فقط ومن خلالها يقترح عليك النظام تطبيقات يظن أنك تود فتحها الآن أو في أي وقت أثناء تصفحك للنظام، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

4- الاتصال لاسلكيًا مع أندرويد أوتو في سيارتك دون الحاجة لتوصيل الهاتف بالسيارة

5- مساعد جوجل الصوتي أصبح يهتم بسياق حديثك أكثر ويفهمه بشكل أكبر