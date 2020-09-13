مدرس تاريخ ينال الجائزة الكبرى من برنامج من سيربح المليون خلال 20 دقيقة

حاز مدرس التاريخ ” دونالد فير” على الجائزة الكبرى لبرنامج من سيربح المليون بالنسخة البريطانية ليصبح أول شخص ينهى المسابقة ويفوز بمبلغ مليون جنيه إسترليني منذ 14 عاماً وبوقت قياسي يقدر بـ20 دقيقة .

و وصف مقدم البرنامج الشهير “جيرمي كلاركسون” المشترك بأنه انترنت يجلس بالقرب منه بالإضافة الى انه موسوعة بشارب فقد أجاب عن كل الأسئلة بلا تردد .

وتمكن أستاذ التاريخ من الأجابة على السؤال الأخير من المسابقة والذي كان عن القرصان الذي قتل عام 1718 وعندما فازعلق على الأمر “انا رجل تاريخ”.

وأطلقت شبكات التواصل صفة ” العائلة المحظوظة ” لعائلة المشترك بسبب نيل شقيقه دافيث مبلغ 639 الف دولار قبل عدة أشهر في المسابقة ذاتها وانسحب منها قبل الإنتهاء وفقاً لقواعد البرنامج .

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