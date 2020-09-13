تطبيقات الأسبوع للاندرويد – تعلّم القيادة، استمع لأفكار مفيدة، حمل الفيديوهات وجرّب أفضل الألعاب!

كعادتنا الأسبوعية نحمل لكم اليوم باقة من جديد تطبيقات اندرويد وكذلك وبكل تأكيد جديد ألعاب اندرويد، هذا إلى جانب أفضل التطبيقات المدفوعة التي باتت متوفرة مجانًا لفترة محدودة، وكالعادة ننصحكم بتحميلها فورًا إن أعجبتكم، جنبًا إلى هذا نقدّم لكم اليوم تطبيقات مفيدة في كافة المجالات هذا إلى جانب لعبة مفيدة جدًا تجعل تعلّم القيادة سهل جدًا ولا يحتاج منك سوى هاتفك! هيا بنا نبدأ في مقال تطبيقات الأسبوع للاندرويد!





تطبيق Read Along by Google – اقرأ مع جوجل!



هذا التطبيق وكما يظهر من اسمه يتيح للأطفال أن يقوموا بقراءة نصوص مميزة بالتعاون مع ذكاء اصطناعي مخصص لذلك، والتطبيق بشكل عام يساعد على تطوير مهارات القراءة للأطفال بطريقة تشبه كثيرًا الألعاب المسلية، كما أنه يتولى مهمة تدريب الأطفال على القراءة بشكل كامل دون تدخل منك، يُذكر أن التطبيق يدعم العربيّة ولغات أخرى عددية، كما أنه لا يحتاج لواي-فاي أو إنترنت ليعمل، إضافةً إلى أنه مجاني تمامًا وبدون إعلانات.

السعر : مجّاني

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تطبيق Take Care of Yourself– نصائح الخبراء للعناية بنفسك!



نعيد مشاركتكم هذا التطبيق المميز مرة أخرى والذي يأتي من تطوير شركة فيليبس المشهورة بإنتاج طيف واسع من الأجهزة الكهربائية وأهمها أجهزة العناية الشخصية، ومن خلال هذا التطبيق تشارك الشركة العريقة أهم المعلومات، الحقائق والمقالات حول الاعتناء بنفسك وبجسدك وحالتك النفسية أيضًا بشكل احترافي ومنظّم.. تطبيق يستحق المطالعة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Google Podcasts – استمع لمحتوى مفيد في وقت فراغك



بدأت ثقافة البودكاست في الانتشار عالميًا منذ سنوات طويلة، لكن نحن كعرب لم نعامل هذا النوع من المسموعات بشكل مثالي، عند تجربتي لتطبيق Google Podcast عند توفره لمنطقتنا العربية أعجبت به جدًا، ببساطة التطبيق يوفّر لك مسموعات أشبه بالمقالات التثقيفية من أشخاص أصحاب خبرة، هذا إلى جانب شروحات لأمور عديدة في الحياة جنبًا إلى جنب مع لقاءات TED المميزة.

السعر : مجّاني

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تطبيق SnapTube – لتحميل الفيديوهات من الشبكات الاجتماعية



انتشر هذا التطبيق بشكل كبير، وهو بالطبع غير متوفّر على متجر جوجل نظرًا لخرقه لحقوق الملكية أحيانًا، لكنه وبدلًا من ذلك متوفّر عبر متجر AppGallery لهواتف هواوي ومتجر Galaxy Store لهواتف سامسونج، هذا إلى جانب توفّره لكافة الهواتف من خلال موقعه الرسمي، التطبيق وببساطة يتيح لك تحميل الفيديوهات من كافة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة إلى جانب خواص عديدة أخرى، وهو بالطبع مجاني.

السعر : مجّاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق 90X – أفضل طريقة لمسح الملفات المكررة



هذا التطبيق في الأصل مدفوع وغالي الثمن، لكنه متاح حاليًا مجانًا لفترة محدودة، وتطبيق 90X Duplicate File Remover Pro يتيح لك ببساطة مسح كافة الملفات المكررة على هاتفك سواء كانت صور أو فيديوهات، هذا مع خيارات حديدة يوفّرها لك حتى لا تمسح ملفًا هامًا عن طريق الخطأ!

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Driving School Sim – تعلم القيادة باستخدام هاتفك فقط!



هذه اللعبة لديها حقًا سمعة ممتازة فيما يخص تعليم القيادة، اللعبة متاحة في إصدارات مختلفة لكن هذا الإصدار هو أحدثها (إصدار 2020) وتتيح اللعبة لك أن تتعلم القيادة بشكل فعلي سواء للسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي (المانيوال) أو السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي! كما أنها تقدّم رسوميات أكثر من ممتازة بالنسبة لفئتها.

السعر : مجّانية

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovilex.drivingschoolsimhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.egproject.hillslegend[/down]

لعبة Lord of Heroes – إحدى أبرز ألعاب أندرويد الجديدة



توفّرت هذه اللعبة منذ فترة قصيرة ومنذ طرحها حققت نجاح كبير، اللعبة من نوع ألعاب الـRPG المبنية على رسوميات الأنمي المحبوبة كما أن الحوارات في اللعبة تجري باليابانية أيضًا مع توفّر الترجمة، يُمكنك أن تشاهد فيديو اللعبة بالأعلى ولعلها تكون لعبتك المفضلة القادمة!

السعر : مجّانية

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تطبيق Kosomos لتنظيم أوقات العمل وتتبعها



يتيح لك هذا التطبيق والمتاح لفترة محدودة أن تقوم بتنظيم مهام العمل وتتبع الوقت الذي تمضيه على كل مهمة من مهام العمل، إلى جانب قدرته على إصدار تقارير شاملة كل فترة وتقديمه لواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، إن كنت تعمل عن بعد أو لديك مشاريع عديدة تعمل عليها فهذا التطبيق سيفيدك وبلا شك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق File Converter – طريقة تحويل صيغة ونوع أي ملف بسهولة



بكل بساطة، هذا التطبيق المميز والمجاني يتيح لك تغيير صيغة (أو امتداد) أي ملف على هاتفك بما في ذلك الملفات الصوتية، الصور، المستندات، الفيديوهات.. إلخ، كما أنه يقوم بتحويل الصيغة مباشرةً عبر السحابة ولا يستنفذ قدرات هاتفك أو يزيد من سخونته.. إلخ، يمكنك تجربته إن كنت تحتاج لتغيير صيغة أي ملف بشكل مستمر.

السعر : مجّاني

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

