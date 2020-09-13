تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – إليك مجموعة تطبيقات رائعة مجانية سوف تنال إعجابك!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق LinkedIn Learning – منصة تعليمية

هو تطبيق شهير تابع لمنصة التوظيف والأعمال الشهيرة لينكد إن ويوفر العديد من الدورات التعليمية “الكورسات” في مختلف المجالات التي تؤهلك لسوق العمل، بعضها مجاني ويفي بالغرض وبعضها الآخر مدفوع.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق GoToMeeting لمكالمات الفيديو الجماعية

تطبيق GoToMeeting هو تطبيق مخصص لمكالمات الفيديو الفردية والجماعية حتى 6 أشخاص معاً في آن واحد مما يجعله مناسباً للاستخدام العائلي والاجتماعات الصغيرة في الشركات. التطبيق يتيح المحادثات الصوتية والمرئية بجودة عالية مع ميزة مشاركة الشاشة، وجدولة الاجتماعات وتبادل الملفات.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Study Bunny – رفيق المذاكرة

هل تعاني من التشتت وقت المذاكرة وإنجاز المهام التي تتطلب منك مجهوداً ذهنياً؟ هذا التطبيق سوف يفيدك ويساعدك على التركيز لأوقات محددة بعيداً عن الهاتف وفي المقابل سوف يكافئك بعملات افتراضية داخل التطبيق يمكنك استخدامها لشراء الأشياء للأرنب – رفيق المذاكرة – مثل الجزر وغير ذلك. التطبيق يوفر لك إحصائيات تفصيلية بالمدد الزمنية التي قضيتها وتركيزك منصباً على المهام التي تود إنجازها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Ink – مفكرة تدعم خط اليد

تطبيق Ink هو تطبيق عبارة عن مفكرة يمكن الرسم والتدوين وأخذ الملاحظات فيها من خلال خط يدك واللمس على الشاشة، التطبيق يوفر العديد من الأدوات والفرش لفعل ذلك باحترافية وجعل تجربة الاستخدام أقرب للمفكرات الحقيقية.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Pedometer – عداد الخطوات والسعرات الحرارية

هو تطبيق مميز يقوم بحساب الخطوات والمسافات التي قمت بقطعها سواء جرياً أو مشياً، مع حساب السعرات الحرارية التي قام حسمك بحرقها وكذلك المدة الزمنية المستغرقة. التطبيق يعرض لك سجلاً بكافة نشاطك البدني ويكافئك بالجوائز والأوسمة كما يذكرك أيضاً بضرورة شرب الماء على مدار اليوم.

السعر : تحميل مجاني

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متصفح سلام ويب – متصفح بطابع إسلامي!

متصفح سلام ويب هو متصفح متميز بهوية وطابع إسلامي واضح في التصميم والإضافات الموجودة به، المتصفح يقدم لك كافة الخيارات والخصائص التي تقدمها المتصفحات الأخرى المختلفة وبجانب ذلك خيارات إضافية تهم المستخدم المسلم وفي مقدمتها حجب المواقع الإباحية والمحتوى المسيء، وأيضاً حجب الإعلانات، والقبلة، ومواعيد الصلاة، وغير ذلك.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Microsoft Translator – تطبيق مايكروسوفت للترجمة

هو تطبيق الترجمة التي تشرف على تطويره شركة مايكروسوفت ويدعم الترجمة منوإلى أكثر من 60 لغةمن بينها اللغة العربية. التطبيق يقوم بترجمة النصوص والأصوات البشرية، كما يتعرف على النصوص داخل الصور مما يتيح لك استخدام الكاميرا للترجمة كترجمة قوائم الطعام واللافتات عند السفر مثلاً.

السعر : تحميل مجاني