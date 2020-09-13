قشور الفاكهة.. فوائد صحية جمّة لا يعرفها الكثيرون

“قشور الفاكهة لا ترمى بل تؤكل” هذا ما يوصي به خبراء التغذية وهذا ما كانت توصينا به جّداتنا وما زالت تنصح به أمهاتنا.

ويكمن السرّ وراء هذه الوصية في أن قشور الفاكهة تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف وهي غنية بالعناصر والمواد الغذائية، وقد تكون أكثر أهمية على المستوى الصحّي من محتوى الفاكهة نفسها.

وفي السطور التالية؛ سنتعرف على أهم هذه الفوائد.

البرتقال

يؤكد الخبراء أن قشر البرتقال يحتوي على مادة دي ليمونين التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل من الآثار الضارة التي تخلفها الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 70% .

وبناء على ذلك، يجب تناول حبة برتقال كاملة، نظرًا لأن هذه القشرة هي منجم من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول.

الكيوي

يقول أخصائيو التغذية إن قشرة الكيوي تحتوي على كمية من مضادات الاكسدة تفوق تلك الموجودة في اللب بثلاثة أضعاف وهي تقي من العدوى البكتيرية؛ لذا ينصح بقضم حبة من الكيوي ذهبية طازجة لأن كمية الوبر التي تغطيها أقل بنسبة 50%.

الموز

اكتشف الباحثون أن قشرة الموز تحتوي على كميات كبيرة من مادة اللوتيين التي تحمي العين، فضلاً عن أنها غنية بمادة السيروتونين التي تحسن المزاج.

التفاح

تحتوي قشرة هذه الفاكهة على مضادات أكسدة فريدة تساهم في محاربة سرطان الكبد والثدي والكولون.

الرمان

لا تتردد في سحق قشر الرمان ووضعها في ماء مغلي ثم إضافة العسل إليها، إذا أردت علاجًا ناجعًا لقرحة المعدة.

جوز الهند

قشرته غنية بحمض الفوليك الضروري لإنتاج الخلايا والمحافظة عليها، وكذلك مضادات الأكسدة والأنثوسيانين وهي المادة الصبغية التي تعطي اللون الأحمر والارجواني والأزرق للفاكهة والخضار، والتي تساعد على الحماية من أمراض القلب والشيخوخة المبكرة.

الأفوكادو

يفيد الزيت المستخرج من قشرته في جعل البشرة رائعة لأنه قادر على الاختراق والوصول الى الأنسجة العميقة حيث يلطف ويرطب.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من مادة الستيرولنس التي يمكن أن تساعد على الحد من ظهور علامات الشيخوخة والبقع.

وينصح بمسح البشرة بالقشرة الداخلية للأفوكادو لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله.

البابايا

تعتبر قشور البابايا علاجاً رائعاً لتشقق وجفاف باطن القدم حيث تحتوي قشرتها على ثلاثة أضعاف المواد المضادة الأكسدة الموجودة في اللب، ولذا ينصح بفرك قشرة ولب البابايا على باطن القدمين لتليين جلد كعب القدم وعلاج التشقق وبالتالي تساهم في إزالة خلايا الجلد الميتة.

المشمش

تحتوي قشرته على الفيتامينات C,B,A إضافة إلى السكر والدهون والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور وهي تساعد على تكوين كريات الدم الحمراء وعلى زيادة قوة الجسم كما تفيد حالة فقر الدم وتعزز وظائف الكبد والكلى.

كما أن قشور هذه الفاكهة غنية بالألياف التي تسهل عملية الهضم وتقي من الإمساك وتحمي الغشاء المخاطي في الأمعاء ما يجعلها من عوامل الوقاية من الإصابة بسرطان القولون.

وتتوفر في تلك القشور أنواع من الألياف تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في دم وتؤمن نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات. وعلى سبيل المثال فإن قشور الحمضيات تحتوي على الفيتامين C اكثر من لبها.

وبالنظر إلى جميع ما سبق، يرجى كذلك توخي الحذر عند استهلاك قشور الفواكه لأنه في الجزء الخارجي من الثمار ما يجعلها عرضة لعوامل ملوثة كثيرة.

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