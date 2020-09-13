تسريبات تكشف مواصفات هاتف نوكيا الجديد

كشفت مجموعة من التقارير والتسريبات قرب إعلان شركة نوكيا الفنلندية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة سيحمل اسم Nokia 3.4.

وبحسب التسريبات سيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 640 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الفنلندية هذا الهاتف بشاشة IPS مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، منفذين لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، نظام GPS، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن التسريبات أكدت إطلاق الشركة الفنلندية هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر 168 دولارا أمريكيا.

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