آخر صرعات التدريس في زمن كورونا

قررت جامعة روزفلت الهولندية الواقعة في مدينة ميدلبرخ في إقليم زيلاند تدريس طلابها في الهواء الطلق.

واتخذت الجامعة هذا القرار للحد من اللجوء للتعليم عن بعد، ولتجنب الإصابات بفيروس كورونا في حال أعطيت المحاضرات في القاعات الدراسية.

وحددت الجامعة 20 موقعاً في المدينة لإعطاء المحاضرات في الهواء الطلق منها ساحة كنيسة كبيرة وسط المدينة، بالإضافة لعددٍ من الحدائق.

ووصف مدرس العلوم إدوارد نيوفنهويس التجربة بالجيدة، وقال إنَّها المرة الأولى التي يعطي فيها الطلاب في الهواء الطلق، وأنّه اضطر لرفع صوته عند مرور المارة والسيارات في الجوار.

وقال إنّ هذه الطريقة أفضل من التواصل مع الطلاب عبر الشاشات، لأنَّها تحفزهم على الدراسة، وتوقع المعلم أن يسود نظام إعطاء الدروس في الهواء الطلق بعد القضاء على فيروس كورونا.

من جهة أخرى عبّر الطلاب عن سعادتهم بهذه الدروس، وقالوا إنَّها أفضل من الحصص الرقمية المليئة بالمشاكل التقنية المتعلقة بالربط بالشبكة، وأكدوا مواجهتهم للطقس غير المستقر بارتداء الثياب السميكة والبطانيات.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في هولندا تجاوز 75 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 6200 شخص.

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