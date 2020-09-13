شابة تقع في شر أعمالها.. قطعت يدها ودخلت السجن

أقدمت السلوفينية يوليا أدليزيتش على قطع يدها للمعصم بواسطة فأس مدورة بغية الحصول على تعويض بقيمة 450 ألف دولار أمريكي من شركة التأمين.

وقعت هذه الحادثة في العاصمة ليوبليانا، حيث أقنعها شريكها البالغ من العمر 30 عاماً بهذا الأمر، واتفق مع شخصين آخرين على تلفيق كذبة تجعل الأمر يبدو وكأنه حادثٌ عرضي.

وبعدما قامت الشابة البالغة من العمر 22 عاماً بقطع يدها قام شركاؤها بنقلها إلى المستشفى ليوبليانا بعدما قطعت يدها، حيث قام الأطباء بمعالجة يدها، في حين فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في الحادث.

ولم تقتنع الشرطة برواية يوليا وشركائها خاصةً بعدما اكتشفوا طلبهم لعروض تأمين من 5 شركات قبل الحادث بمدة قصيرة.

واستطاعت الشرطة اكتشاف الحقيقة وواجهتهم بها، وهذا ما دفع يوليا للاعتراف بأنها قطعت يدها بغية الحصول على تعويض بقيمة 450 ألف دولار من شركة التأمين، وراتب شهري بقيمة 3600 دولار حتى وفاتها، لتقوم الشرطة بتقديمهم للمحكمة.

يذكر أن المحكمة قضت بسجن يوليا لمدة عامين، وشريكها لمدة 3 أعوام لأنه أقنعها بهذا الأمر، في حين لم تكشف مدة سجن الشريكين الآخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية