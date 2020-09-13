فوائد “لن تُصدقها” لممارسة الرياضة بالهواء الطلق

أكدَّ عالم الرياضة الألماني إنجو فروبوزه أهمية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بشكل يومي.

وقال إنَّ ضوء النهار واختلاف درجة الحرارة والرياح تلعب دوراً كبيراً في حصول الإنسان على هذه الفوائد.

فاختلاف درجة الحرارة والرياح ينشط الجهاز المناعي للإنسان، في حين يعمل ضوء النهار على تحسين الحالة المزاجية والنفسية من خلال توزيع الهرمونات بشكل إيجابي.

ونصح فروبوزه الناس بممارسة رياضة التجول، الركض، ركوب الدراجات الهوائية في الهواء الطلق، لأنها تقوي الجهاز القلبي الوعائي، وتُحصّن الجسم ضد الأمراض.

وأكد على أهمية ممارسة الرياضة بين أحضان الطبيعة، لأنها تساعد الإنسان على محاربة التوتر، وتجعله يشعر بالهدوء النفسي والاسترخاء.

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