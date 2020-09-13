شمس الكويتية تطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد

طرحت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع إنستغرام برومو أغنية كهربا التي تعد أولى أغنيات ألبومها الجديد شيزوفرنيا.

وتمثل الأغنية الجديدة تحدياً كبيراً بالنسبة للنجمة الكويتية، فهي أول أغنية تطلقها تنتمي لعالم المهرجانات الشعبية المصرية.

وأكدت النجمة الكويتية تعاونها في هذا الألبوم مع مصطفى وقفي من شركة هوت لاين، بالإضافة لمجموعة من الشعراء والملحنين كأيمن بهجت قمر وخالد عز.

وقالت شمس الكويتية إن الألبوم الجديد سيكون ثاني ألبوماتها باللهجة المصرية بعد ألبوم شمس المصري الذي صدر عام 2007، وسيحتوي على 14 أغنية ستطلقها على طريقة السينجل بشكل متوالي على قناتها الرسمية في يوتيوب خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن النجمة الكويتية أطلقت اسم شيزوفرنيا على الألبوم لأن هذه الأغنية تعبّر عنها، فهي مصابة بالفصام وتتعامل مع هذا المرض بشكل طبيعي.

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