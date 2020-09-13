قائد أوركسترا يصمم كمامة “سماعية” للموسيقى

تمكن قائد الأوركسترا المجري إيفان فيشر سيلا من إدخال فكرة الكمامات إلى الموسيقى، حيث قام بابتكار كمامات للأذن تساعد على سماع الموسيقى بشكل أفضل.

وقال إيفان فيشر سيلا إنَّ انتشار ثقافة ارتداء الكمامات بين الناس في العاصمة المجرية بودابست بعد ظهور فيروس كورونا دفعه لتصميم كمامة سماعية للموسيقى، ولأنَّ وضع اليدين خلف الأذن يجعل الشخص يفهم الآخرين بشكل أسهل، ويسمع الموسيقى بصورة أنقى.

وجاءت الكمامة السماعية للموسيقى بزائدتين من البلاستيك على شكل راحة اليد تم تثبيتهما بأربطة الكمامة من الخلف لكي يسمعَ رواد الحفلات الموسيقى بشكل أفضل وأوضح.

ولاقت الكمامة السماعية للموسيقى نجاحاً كبيراً بين رواد الحفلات، حيث ظهر العديد منهم وهم يرتدونها.

يذكر أن الكمامة السماعية للموسيقى بيعت في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 27 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية