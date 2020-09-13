موتورولا تطلق هاتفا اقتصاديا بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ اقتصادي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Moto E7 Plus.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي هاتف Moto E7 Plus على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، بلوتوث، واي فاي، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأزرق والبني، وستطلقه حالياً في البرازيل بسعر 255 دولارا أمريكيا على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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