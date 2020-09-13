جديد فيليبس.. سلسلة شاشات مناسبة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة فيليبس الهولندية عن سلسلة شاشات مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها E2.

وستحتوي السلسلة الجديدة على عدة موديلات هي: 242E2F1 التي ستأتي بمقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، و272E2F مقاس 27 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، و288E2A مقاس 27 بوصة ودقة عرض 3840*2160 بيكسل، و345E2AE مقاس 34 بوصة ودقة عرض 3400*1440 بيكسل.

وتتميز شاشات السلسلة الجديدة بدقة وضوح تتراوح ما بين Full HD و4K UHD، وبدعمها لتقنية Ultra Wide Color 1.07، وتقنية Smart Contrast التي تعمل على تحليل المحتوى المعروض، ومواءمة الألوان بشكل تلقائي، والتحكم في كثافة الإضاءة الخلفية لتحسين التباين بشكل ديناميكي.

كما زودت الشركة الهولندية الشاشات الجديدة بميزة Smart Image المناسبة لعشاق الألعاب، والتي تشمل وظيفة التحكم OSD التي تتيح إمكانية الوصول السريع لعدد كبير من الوظائف، ووضع FPS الذي يحسن النطاقات المظلمة في اللعبة، ووضع Racing الذي يضبط الشاشة على أسرع زمن استجابة.

يذكر أن فيليبس لم تفصح عن موعد طرح السلسلة الجديدة في الأسواق، ولا عن أسعار شاشاتها.

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