ثورة تكنولوجية.. قفازات تنقل الشعور باللمس

تمكن باحثون أستراليون تابعون لجامعة نيو ساوث ويلز من اختراع قفازات جديدة تنقل اللمس وتحافظ على التباعد الاجتماعي بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وستعمل القفازات الجديدة على منح المستخدم نفس الشعور بالملامسة من خلال تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد تجعل الشخص يشعر بأنه يلمس الأشياء كما في الحقيقة.

وقال الباحثون إنَّ إرتداء القفازات الجديدة يشبه ارتداء طبقة ثانية من الجلد فوق البشرة الطبيعية، وأنَّها ستتيح أشكالاً جديدة من التواصل تساعد في تعزيز الأنشطة اليومية للإنسان.

ومن خلال هذه القفازات سيكون الأشخاص قادرين على استخدام الهواتف المحمولة ولوحة المفاتيح بأمان دون أن يخشوا الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن القفازات الجديدة لا تزال في مرحلة التجارب ومن المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية