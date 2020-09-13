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ثورة تكنولوجية.. قفازات تنقل الشعور باللمس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن باحثون أستراليون تابعون لجامعة نيو ساوث ويلز من اختراع قفازات جديدة تنقل اللمس وتحافظ على التباعد الاجتماعي بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وستعمل القفازات الجديدة على منح المستخدم نفس الشعور بالملامسة من خلال تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد تجعل الشخص يشعر بأنه يلمس الأشياء كما في الحقيقة.

وقال الباحثون إنَّ إرتداء القفازات الجديدة يشبه ارتداء طبقة ثانية من الجلد فوق البشرة الطبيعية، وأنَّها ستتيح أشكالاً جديدة من التواصل تساعد في تعزيز الأنشطة اليومية للإنسان.

ومن خلال هذه القفازات سيكون الأشخاص قادرين على استخدام الهواتف المحمولة ولوحة المفاتيح بأمان دون أن يخشوا الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن القفازات الجديدة لا تزال في مرحلة التجارب ومن المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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