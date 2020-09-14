كيف يؤثر الخريف على الصحة

أن الخريف يساهم بقلة التعرض لأشعة الشمس، مما يسبب انخفاض نسبة فيتامين D في الجسم، كما يقلل من مستويات هرمون السيروتونين، الذي يعد هرمون مهم كونه يؤثر على المزاج والشهية والنوم، ويزيد من هرمون الميلاتونين الذي يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والنعاس، وهذه التغيرات الهرمونية تسبب تدني الحالة المزاجية والاكتئاب، التوتر والقلق المفرط، التهيج والعصبية، التعب والخمول، وفقدان الاهتمام في الأنشطة اليومية، لذا فإن الكثير من الناس قد يعاني من الاكتئاب أو ما يسمى بقلق الخريف، وقد يعزى سببه أيضًا إلى تغيرات سلوكية حيث كلما تزداد برودة الطقس فإن ذلك يقلل من قضاء الوقت في الهواء الطلق وممارسة التمارين،وقد يسبب هذا الموسم مشاكل بالجهاز الهضمي، واضطرابات النوم، وشد عضلي أيضًا.

الأسباب التي تجعل الخريف مفيدًا للصحة

في الخريف تشرق الشمس بشكل متأخر قليلًا وتغرب في وقت مبكر، ويمتاز بالجو البارد نوعًا ما، إلا أن هذا الموسم يجلب فرص صحية، وهذه بعض الأسباب التي تجعل الخريف مفيدًا للصحة:

يعد فرصة لاستعادة اللياقة البدنية؛ فيمكن الاستفادة من أنشطة الخريف والأعمال المنزلية، مثل قطف التفاح واليقطين والتخلص من أوراق الخريف المتساقطة لحرق بعض السعرات الحرارية الإضافية.

الاستفادة من الفواكه والخضراوات الموسمية الطازجة؛ مثل التفاح، الذي يقلل الكوليسترول بسبب محتواه العالي من الألياف، والتين الذي يحتوي على مستويات عالية من الألياف والبوتاسيوم، والبطاطا الحلوة الغنية بفيتامين E

الحصول على ساعة نوم إضافية لأن التوقيت الصيفي ينتهي، وهذا يفيد الجسم المتعب، وقد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

العودة لتناول المشروبات الساخنة؛ مع بدء الأمسيات الباردة يزداد الاستمتاع بالمشروبات الدافئة مثل الشاي الأسود، الأخضر والقهوة، التي تعد غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة المدمرة للخلايا، وتقلل خطر الإصابة بالسرطان.

تساهم فترة الخريف بانتظام روتين الحياة؛ حيث إن الخريف يترافق مع بداية الدوام المدرسي، فتنتظم حياة الأطفال وعائلاتهم، حيث تتحدد أوقات النوم والاستيقاظ والطعام بروتين معين، وهذا الأمر يعد مفيد جدًا للصحة.

المصدر- سطور

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية