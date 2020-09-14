تعرف على أفضل ماكينات عد النقود في العام 2020

ماكينات عد النقود هي أحد أكثر الأجهزة التي نحتاج إليها عندما يتعلق بالأمر بالتعامل مع الأمور المالية الكثيرة، فإذا كنت تتعامل مع الكثير من النقود على أساس يومي فبالتأكيد أنت بحاجة إلى آلة عد النقود والتي تُساعدك في حساب الأموال بسرعة ودقة وبالتالي توفير الوقت والحد من الأخطاء الحسابية غير المرغوب فيها، وبما أن السوق به العشرات من ماكينات عد النقود فقررنا أن نتطرق في هذا المقال لأفضل الماكينات الموجودة في الوقت الحالي حتى نُسهل عليك الاختيار.

أفضل ماكينات عد النقود لهذا العام:

1. EOM-POS Cash Counting

نبدأ هذه القائمة بهذه الماكينة الحاصلة على أعلى تصنيف والتي تُعتبر من أفضل ماكينات عد النقود في السوق حيث تأتي مع تصميم بديهي لسهولة الاستخدام كما أنها سريعة جداً ويُمكن للآلة عد ما يصل إلى 1000 فاتورة في الدقيقة مما يجعلها موثوقة وفعالة كما أنها تُعتبر طريقة رائعة لتوفير الوقت في حساب المال، من مُميزات الماكينة هي قُدرتها على كشف التزوير، يبلغ سعر هذه الماكينة 94.99 دولار.

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2. Money Counter Elite w/Fast

هذه الماكينة أيضاً عُبارة عن آلة عد نقود عالية الجودة ويُمكنها العمل ما يصل إلى 6 ساعات مُتواصلة مع أكثر من 1200 فاتورة في الدقيقة وبالفعل يُمكن الاعتماد عليها للعمل أو للأشخاص الذين لديهم كميات ضخمة من النقود تحتاج إلى حساب يومي وبالتالي يُمكن للآلة أن تُوفر لك الكثير من الوقت، من مُميزات الماكينة أنها تعمل بهدوء عند 60 ديسيبل مما يجعلها اختيار رائع ومُناسب لمناطق العمل التي تتطلب ضوضاء مُنخفضة، يبلغ سعر هذه الماكينة 139.95 دولار.

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3. KKmoon Multi-Currency

هذه الآلة عُبارة عن عداد فواتير مكتبي بتصميم مضغوط وأنيق لسهولة الاستخدام وبدون مُبالغة هي تُعتبر أحد أفضل ماكينات عد النقود الموجودة في السوق حيث تتميز بشاشة LCD لسهولة عرض معلومات العد كما أنها مُجهزة للكشف عن التزييف المغناطيسي والأشعة فوق البنفسجية، هذه الماكينة مُتعددة الاستخدامات تدعم جميع العملات تقريباً في العالم، ومن مُميزاتها فكرة الإضافة التي تُعطيك إجمالي جميع الفواتير التي تم احتسابها، يبلغ سعر هذه الماكينة 139.99 دولار.

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4. Cassida 5520 UV/MG

يُمكن من خلال هذه الماكينة حساب ما يصل إلى 1300 فاتورة في الدقيقة ومن أهم مُميزاتها هي أنها تُصادق على الفواتير باستخدام مُستشعرات الأشعة فوق البنفسجية وأجهزة الاستشعار المغناطيسية للكشف عن التزوير، ومن المُميزات الرئيسية للماكينة أيضاً هي الدقة اللامُتناهية في العد وبالتالي لا يُمكن أن تكتشف أخطاء من خلفها ولذلك يتم استخدامها في مُعظم المكاتب والبنوك، يبلغ سعر هذه الآلة 174.99 دولار.

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5. Aibecy Portable Mini

ننتقل الآن للماكينة الأرخص في قائمتنا لأفضل ماكينات عد النقود والتي لا يتجاوز سعرها 69.99 دولار ومع ذلك فهي دقيقة جداً ومُناسبة لمعظم الأوراق النقدية في العالم وتحتوي على شاشة عرض LED لتوضيح كمية المال التي تقوم بحسابه، جدير بالذكر أن الماكينة يُمكن أن تحسب حوالي 600 فاتورة في الدقيقة كحد أقصى وهذا ما يجعلها رخيصة إلى حدٍ ما، مع العلم أنها سهلة الاستخدام جداً وليس بها أي تعقيدات.

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