صفقة العام – نيفيديا تشتري شركة ARM للمعالجات مقابل 40 مليار دولار!

أعلنت شركة نيفيديا رسمياً عن الاستحواذ على شركة ARM المتخصصة في تصميم المعالجات في صفقة كبرى بلغت 40 مليار دولار، وهي بذلك تعتبر الصفقة الأهم في المجال التقني هذا العام.

مجموعة SoftBank المالية اليابانية هي المالك السابق لشركة ARM، وهي التي باعتها إلى نيفيديا في تلك الصفقة الأخيرة.

وفقاً لموقع بلومبيرج، فإن الصفقة البالغة 40 مليار دولار تقريباً تشمل دفع 12 مليار دولار نقداً، و 21.5 مليار دولار في الأسهم، بالإضافة إلى دفع 2 مليار دولار عند التوقيع و 5 مليارات دولار إضافية تعتمد على أداء Arm.

شركة نيفيديا هي شركة متخصصة في تصميم وإنشاء معالجات الرسوميات GPU ومجالات تقنية أخرى أما ARM فهي شركة متخصصة في تصميم المعالجات الرئيسية CPU ومنح التراخيص للشركات الأخرى لتصنيعها.

شركات مثل ابل وكوالكم وبرودكوم تصنع المعالجات والشرائح الخاصة بها اعتماداً على التراخيص الممنوحة لهم من شركة ARM.

لا يعرف بالضبط ماذا يعني استحواذ نيفيديا على ARM لتلك الشركات، إلا أن الرئيس التنفيذي لنيفيديا “جنسن هوانج” بعث برسالة اطمئنان إلى الشركات التي تتعاون معها ARM، قائلاً أن نيفيديا لن تقوم بأي إجراء لإبعادها بل سوف يستمر العمل والشراكة وتوسيع قاعدة العملاء.

ابل مثلاً تتعاون مع ARM منذ عام 2006 من أجل صناعة المعالجات في هواتف الايفون وأجهزة الايباد والايبود تاتش، ومستقبلاً في أجهزة الماك مع انتقال ابل إلى معمارية ARM والتخلي عن إنتل.

جدير بالذكر أن شركة ARM تأسست عام 1990 واستحوذت عليها مجموعة SoftBank عام 2016 في مقابل 31 مليار دولار والآن باتت في حوذة نيفيديا الأمريكية كشركة أم في مقابل 40 مليار دولار.