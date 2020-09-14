شركة بايت دانس ترفض بيع تطبيق ” تيك توك ” لشركة مايكروسوفت

أصدرت شركة مايكروسوفت أمس الأحد بياناً وضحت فيه رفض شركة بايت دانس الصينية بيع تطبيق تيك توك وقالت ” أبلغتنا بايت دانس اليوم بأنها لن تبيعنا عمليات تيك توك في الولايات المتحدة ، واثقون من أن عرضنا كان جيداً لمستخدمي تيك توك ولحماية المصالح الوطنية ” .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمراً تنفيذياً يسعى الى حظر التطبيق في 20 أيلول/سبتمبر ما لم يتم بيعه لشركة أمريكية .

وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن المرشح الثاني لشراء التطبيق هي شركة أوركال لبرمجيات المؤسسات والتي كانت تعمل بشكل مكثف الى جانب مايكروسوفت من أجل الاستحواذ على تيك توك .

وعلى صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام اخرى أن شركة بايت دانس اتخذت قراراً بشأن بيع التطبيق وستعلن عنه في وقت لاحق .

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