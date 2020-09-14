سبيس إكس تستعد لاختبار مركبة الفضاء Starship

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس “ايون ماسك” أن الشركة تستعد لإعادة تجربة Starship التي تم إضافة رأس انسيابي لها وزعانف للحفاظ على توازن المركبة ومن المتوقع أن تكون جاهزة خلال الأسبوع.

وكانت مركبة الفضاء Starship قد نجحت في أول اختبار لها بداية سبتمبر الجاري حيث ارتفعت الى 150 متراً فوق سطح الأرض من دون رأس انسيابي و بمحرك واحد أما النموذج الجديد سيكون بـ3 محركات.

وقال “ايون ماسك” في تغريدة له عبر تويتر “بعد أن يتم تجهيز المركبة سيجري الاختبار الناري وتحلق الى ارتفاع 60 ألف قدم (18.3 ألف متر تقريباً) ومن ثم تعود الى سطح الأرض وأضاف بجميع الأحوال ستكون الانطباعات مضمونة.

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