مركز مصراتة للرعاية الصحية يشكو من نقص التطعيمات

قال مشرف التطعيمات بمركز مصراتة للرعاية الصحية محمد مليطان، الاثنين، إن المركز يعاني من نقص في التطعيمات، بالإضافة إلى عدم انتظامها منذ سنوات، مما يشكل خطرا على صحة المجتمع، وخاصة الأطفال.

وأوضح مليطان في تصريحات لراديو مصراتة أن محافظ مصرف ليبيا المركزي قلص من كميات التطعيمات المطلوبة، ولم يراع احتياجات المدة الماضية رغم تشكيله لجنة بخصوص ذلك.

وأضاف مليطان أن الشركة الوطنية للأدوية لا تُحيل الاحتياجات أولا بأول وفقا للجدول المعد مما تسبب في تأخر وصول التطعيمات في مواعيدها، مطالبا أهالي المدينة بالانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية بمركز مصراتة الطبي التي ستكون ظهر الاثنين.

يشار إلى أن جهاز الإمداد الطبي رد في يونيو العام الماضي على شكاوى مركز التطعيمات مصراتة بأنه سيوفر هذه التطعيمات في المدة المقبلة.

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