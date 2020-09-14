حادثة غريبة – مصادرة سماعات ون بلس على أنها سماعات AirPods مقلدة!

هناك العديد من السماعات اللاسلكية في السوق وبعضها متشابه في التصميم مثل سماعات AirPods من ابل وسماعات OnePlus Buds من شركة ون بلس الصينية.

وفي حادثة غريبة من نوعها قامت إدارة الجمارك الأمريكية بمصادرة ما يزيد عن 2000 من سماعات لاسلكية مستوردة من هونج كونج زعمت أنها سماعات AirPods مزيفة ليست من صنع ابل.

وفقاً لإدارة الجمارك الأمريكية، فإن القيمة الفعلية للسماعات التي تمت مصادرتها في حالة كانت أصلية تصل إلى 400 ألف دولار.

لكن عند التدقيق في الصور المنشورة على التغريدة نجد أن السماعات المصادرة ليست مزيفة وإنما هي سماعات OnePlus Buds كما يظهر على العلب.

سماعات OnePlus Buds تشبه سماعات AirPods من ابل في التصميم الخارجي مثل الكثير من السماعات الأخرى، وقد تم الإعلان عنها مؤخراً بالتوازي مع الإعلان عن هاتف OnePlus Nord ويبلغ سعرها نصف سعر سماعات ابل، أي نحو 80 دولاراً أمريكياً.

لا يعرف بالضبط إذا ما كانت السماعات التي تمت مصادرتها كلها تابعة لشركة ون بلس كما أظهرت الصور في التغريدة فعلاً، أما أن هناك سماعات أخرى مقلدة.

في حالة أخطأت إدارة الجمارك الأمريكية فإنه سوف يتوجب عليها إعادة تلك المنتجات، لأنها منتجات أصلية تابعة لشركة منافسة وحاصلة على كافة التراخيص لبيعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أما شركة ون بلس، فقد ردت بشكل طريف ومقتضب على تغريدة إدارة الجمارك الأمريكية من حسابها الرسمي داخل الولايات المتحدة قائلةً: ” مهلاً، أعيدوا تلك المنتجات!”.

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