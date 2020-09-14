قائمة بهواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد

هواوي لازالت حتى اللحظة الحالية تحدّث هواتفها إلى EMUI 10 والمبنية على أندرويد 10، لكن لم يتبقى للشركة سوى الهواتف الضعيفة والمتوسطة جدًا ضمن هذه العمليات، وعلى كل حال، أعلنت الشركة عن واجهة EMUI 11 الجديدة والمبنية على أندرويد 11، واليوم نشارككم القائمة الكاملة بهواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد.

هواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد

الشركة قد كشفت عن تحديث EMUI 11 الجديد في مؤتمرها Huawei Developer Conference 2020 منذ فترة وجيزة، لكن الغريب هو أن أولى تحديثات هذه الواجهة سيكون مبني على أندرويد 10 وليس أندرويد 11 كما نتوقع، لكن لن يتطلب الأمر كثيرًا من الوقت حتى تتحول الواجهة إلى أندرويد 11 بعد استعداد هواوي لذلك، ولا يُمكننا أن ننسى أن الشركة تعاني مشاكل كبيرة مع جوجل والحكومة الأمريكية.

فيما يلي نشارككم القائمة الكاملة بالهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد سواء مع أندرويد 10 أو أندرويد 11 لاحقًا وهذا حسبما وضّح موقع هواوي أبديت:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei-P30 Pro New Edition

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei-Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei-Mate Xs

Huawei MediaPad M6

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei-Nova 5 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei-Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche design

Huawei-P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei-MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei MatePad 10.4

Huawei-Nova 6 SE

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei-Nova 5Z

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei-Enjoy 10e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Huawei-Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 6

Huawei-Nova 5 5G

Huawei MatePad 10.8

Huawei Nova 7 SE

Honor-20

Honor 20 Pro

Honor Magic 2

Honor-20S

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor-Play 4T Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor-30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor-30 Youth Edition/Honor 30 Lite

Honor Play 4 Pro

Honor 30S

Honor-X10

Honor ViewPad V6

لتعرف أكثر: هواوي تكشف عن تحديث EMUI 11 – إليك كافة المميزات الجديدة!

لا شكّ أن المستقبل بالنسبة لهواوي غير واضح على الإطلاق، الشركة حاليًا غير قادرة على التوفُّر على معالجات لاستخدامها في هواتفها بعد فقدانها للعلاقات مع TSMC هذا إلى جانب أن هواتفها لا تدعم تطبيقات وخدمات جوجل بعد الآن كما نعلم جميعًا، وعلى الأغلب هاتف ميت 40 المنتظر لن يتمكّن من إنقاذ العملاق الصيني، وذلك لأنه هو نفسه يواجه مشاكل مع المعالجات وتوفّرها، وقد يتوفّر في أسواق محددة بكميات محددة.