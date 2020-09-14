قائمة بهواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد

هواوي لازالت حتى اللحظة الحالية تحدّث هواتفها إلى EMUI 10 والمبنية على أندرويد 10، لكن لم يتبقى للشركة سوى الهواتف الضعيفة والمتوسطة جدًا ضمن هذه العمليات، وعلى كل حال، أعلنت الشركة عن واجهة EMUI 11 الجديدة والمبنية على أندرويد 11، واليوم نشارككم القائمة الكاملة بهواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد.
هواتف هواوي وأونور التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد
الشركة قد كشفت عن تحديث EMUI 11 الجديد في مؤتمرها Huawei Developer Conference 2020 منذ فترة وجيزة، لكن الغريب هو أن أولى تحديثات هذه الواجهة سيكون مبني على أندرويد 10 وليس أندرويد 11 كما نتوقع، لكن لن يتطلب الأمر كثيرًا من الوقت حتى تتحول الواجهة إلى أندرويد 11 بعد استعداد هواوي لذلك، ولا يُمكننا أن ننسى أن الشركة تعاني مشاكل كبيرة مع جوجل والحكومة الأمريكية.
فيما يلي نشارككم القائمة الكاملة بالهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 11 الجديد سواء مع أندرويد 10 أو أندرويد 11 لاحقًا وهذا حسبما وضّح موقع هواوي أبديت:
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei-P30 Pro New Edition
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei-Mate 20 X
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate X
- Huawei-Mate Xs
- Huawei MediaPad M6
- Huawei MediaPad M6 8.4
- Huawei-Nova 5 Pro
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei-Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche design
- Huawei-P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei-MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei MatePad 10.4
- Huawei-Nova 6 SE
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei-Nova 5Z
- Huawei Enjoy 20 Pro
- Huawei Enjoy Z 5G
- Huawei-Enjoy 10e
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei-Nova 7
- Huawei Nova 7 Pro
- Huawei Nova 6
- Huawei-Nova 5 5G
- Huawei MatePad 10.8
- Huawei Nova 7 SE
- Honor-20
- Honor 20 Pro
- Honor Magic 2
- Honor-20S
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor-Play 4T Pro
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor-30
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor-30 Youth Edition/Honor 30 Lite
- Honor Play 4 Pro
- Honor 30S
- Honor-X10
- Honor ViewPad V6
لتعرف أكثر: هواوي تكشف عن تحديث EMUI 11 – إليك كافة المميزات الجديدة!
لا شكّ أن المستقبل بالنسبة لهواوي غير واضح على الإطلاق، الشركة حاليًا غير قادرة على التوفُّر على معالجات لاستخدامها في هواتفها بعد فقدانها للعلاقات مع TSMC هذا إلى جانب أن هواتفها لا تدعم تطبيقات وخدمات جوجل بعد الآن كما نعلم جميعًا، وعلى الأغلب هاتف ميت 40 المنتظر لن يتمكّن من إنقاذ العملاق الصيني، وذلك لأنه هو نفسه يواجه مشاكل مع المعالجات وتوفّرها، وقد يتوفّر في أسواق محددة بكميات محددة.
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