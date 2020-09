مُميتة ومحفوفة بالمخاطر.. ماذا تعرف عن أخطر 10 طرق في العالم؟

يعد تعبيد الطرق من وسائل تحسين حياة الإنسان وتسهيلها، لكن تتحول بعض الرحلات أحيانًا إلى خطورة بالغة بسبب الطرق والمسارات التي يسلكها السائقون مما قد يتسبب بحوادث مميتة.

موقع “history” البريطاني كشف عن قائمة أخطر 10 طرق في العالم وهي:

طريق يونغاس الشمالي في بوليفيا، حصل على لقب طريق الموت لكثرة الحوادث المميتة فيه، إذ أنه يودي بحياة 300 شخص سنويًا، تكون بعض المركبات مجبرة على المرور في هذا المسار الضيق الذي يصل ارتفاعه إلى 15 ألف قدم.

طريق بركان كوتوباكسي في الإكوادور يبلغ طوله 25 ميلًا، يمر في منطقة بها أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، الرحلة عبر هذا الطريق محفوفة بالمخاطر والإثارة، ويقال إن البركان ثار أكثر من 50 مرة منذ عام 1738.

طريق The Widow Maker في بريطانيا، يصل بين ماكليسفيلد إلى بكستون، شديد الانحدار ومعظم الحوادث فيه كانت للدراجات النارية.

طريق The Way to Fairy Meadows في باكستان، نُحت هذا الطريق بين جبال الهيملايا، وهو طريق صخري يصل ارتفاعه إلى 10 آلاف قدم، ويتعين على المارة توقع سقوط الصخور المرتفعة، والانهيارات الأرضية أحيانًا.

الطريق من جلال آباد إلى كابول في أفغانستان، طريق جبلي خطير جدًا وقد أودى بحياة عدد لا يحصى من الأرواح، ويسافر السكان المحليون عبره بسرعات فائقة مما يجعله من بين الطرق الأخطر في العالم.

طريق Tuen Mun Road في هونغ كونغ، بُني في عام 1977 يضم الكثير من الممرات الضيقة مما يجعله طريقًا خطيرًا، بسبب الازدحام ما يسبب حوادث مروعة.

طريق Zoji La Pass في الهند، يقع على ارتفاع أكثر من 11 ألف قدم، يعد ثاني أعلى طريق بين سلسلة جبال الهيملايا، وفي الشتاء قد يكون مغلقًا بسبب تراكم الثلوج، وبعد العواصف تتحول الأرضية إلى طين لزج ليصبح أكثر خطرًا.

طريق سيبيريا السريع في روسيا، وهو ثالث أطول طريق سريع في العالم، يمتد على مسافة 6835 ميل من سان بطرسبرغ إلى فلاديفوستوك، يجب على السائقين العبور من خلاله طوال 10 أشهر شتاءً، وعليهم الحذر من الانجرافات والفيضانات الثلجية في أي وقت.

طريق كاراكوليس في تشيلي، متعرج بشكل مذهل، يمر بين جبال الأنديز ويصل ارتفاعه لأكثر من 10 آلاف قدم بين تشيلي والأرجنتين وهو مغطى بالثلج معظم أوقات العام.

طريق جيمس دالتون السريع في ألاسكا، طوله يصل إلى 414 ميل ويربط بين حقول نفط بحر أرتك وبقية العالم، في الصيف يجب على السائقين التعامل مع سحب الغبار والصخور الطائرة وفي الشتاء يمكن أن تصل درجات الحرارة فيه إلى 62- درجة، تمر من خلاله 250 شاحنة يوميًا وتتعامل مع منحدرات جليدية شديدة الانحدار.

وكانت منظمة SOS قد نشرت سابقًا خريطة جاء فيها أن الطرق في ليبيا من أكثر الطرق في العالم خطورة، واعتبرت المنظمة أن السفر عبر الطرق في ليبيا ليس بالأمر السهل، مطالبةً المسافرين باختيار شركات نقل تتمتع بسمعة طيبة مع ضرورة ربط حزام الأمان مع أخذ الاحتياطات اللازمة للمركبات.

وكانت دراسة سابقة قد كشفت أن ثالث أهم سبب يؤدي إلى الوفاة في ليبيا هو الحوادث المرورية، فيما كانت أمراض القلب والسكتة الدماغية في المركز الأول والثاني على التوالي.

