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نفوق 137 أسد بحر بظروف غامضة في المكسيك

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ سكان مدينة كوموندو الواقعة بولاية باها كاليفورنيا سور المكسيكية بنفوق 137 أسد بحر على امتداد 130 كيلو مترا من ساحل المدينة.

وعلى الفور قَدِمَ مكتب حماية البيئة في المكسيك لمكان الحادث، وقام بمعاينة جثث الحيوانات النافقة، ليفاجأ بعدم وجود سبب واضح لموتها.

حيث أكد أحد المسؤولين في مكتب حماية البيئة عدم وجود إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك الصيادين، أو تعرضها لاصطدام مع القوارب الموجودة في البحر.

وأصدر مكتب حماية البيئة بياناً أكد من خلاله قيامهم بأخذ عينات من أنسجة الحيوانات النافقة من أجل تحليلها وتحديد الأسباب التي أدت لنفوقها.

يذكر أن أسد البحر من الأنواع المحمية في المكسيك رغم عدم تصنيفها من بين الأنواع المهددة بالانقراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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