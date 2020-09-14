أمراض خطيرة تُصاحب الروماتيزم.. تعرفوا عليها

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إنَّ الأشخاص المصابين بهذه الأمراض يعانون من مشاكل صحية أخرى تكون مصاحبة له.

وحددت الجمعية الألمانية هذه الأمراض بأمراض هشاشة العظام، أمراض الرئة، أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الاكتئاب.

وأكدَّت الجمعية الألمانية تأثير هذه الأمراض على علاج مرض الروماتيزم ومساره المرضي، ودعت لأخذها بعين الاعتبار أثناء العلاج من الروماتيزم.

وقالت إنَّ علاج المرض قد يختلف باختلاف الأمراض المصاحبة له، لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هذه الأمراض.

وبينت الجمعية أهمية اكتشاف المرض بشكل مبكر في علاجه، ودعت الناس لإجراء فحوص وقائية بانتظام تساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

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