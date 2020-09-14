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أمراض خطيرة تُصاحب الروماتيزم.. تعرفوا عليها

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إنَّ الأشخاص المصابين بهذه الأمراض يعانون من مشاكل صحية أخرى تكون مصاحبة له.

وحددت الجمعية الألمانية هذه الأمراض بأمراض هشاشة العظام، أمراض الرئة، أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الاكتئاب.

وأكدَّت الجمعية الألمانية تأثير هذه الأمراض على علاج مرض الروماتيزم ومساره المرضي، ودعت لأخذها بعين الاعتبار أثناء العلاج من الروماتيزم.

وقالت إنَّ علاج المرض قد يختلف باختلاف الأمراض المصاحبة له، لذلك يجب إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هذه الأمراض.

وبينت الجمعية أهمية اكتشاف المرض بشكل مبكر في علاجه، ودعت الناس لإجراء فحوص وقائية بانتظام تساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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