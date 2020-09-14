ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بصورة مفاجئة عن زواجها من خطيبها الإعلامي الأردني معاذ العمري، حيث نشرت في حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة تجمعها بخطيبها ظهرت فيها بفستان أبيض وغطاء رأس من نفس اللون بالإضافة لعباءة باللون البني.

وقالت الفنانة الفائزة بالنسخة الأولى من برنامج سوبر ستار العرب إنَّ حفل الزفاف سيقام مساء يوم 14 سبتمبر الجاري، وأكدت عدم دعوتها للأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعبّرت عن حزنها لعدم وجود العائلة والأصدقاء بقربها في هذه اللحظات، وقالت إنَّ الظرف الذي يمر به العالم، والقوانين التي فرضتها السلطات الأردنية منعتهم من دعوة المحبين، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها للقرارات التي تمنع انتشار الوباء.

يذكر أن النجمة الأردنية أعلنت في فبراير الماضي عن خطوبتها من الإعلامي معاذ العمري من خلال نشرها عدة صور من حفل الخطوبة الذي أقيم في منزلها.

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