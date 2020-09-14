مكبر صوتي مميز من هواوي.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة هواوي الصينية عن مكبر صوتي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Huawei Free Go.

وجاء المكبر الجديد بحجم صغير يصل إلى 120*30 ملم، وزود بمكبرات صوتية تحتوي على اثنين من الوحدات المميزة التي صنعت من حديد أمونيوم مغناطيسي، في حين صمم غشاء وحدة التردد المنخفض من سبائك الألومنيوم.

أما وحدة التردد العالي في هذا المكبر فصممت من حديد أمونيوم مغناطيسي، محاط بغشاء حريري يدعم إنتاج صوت ناعم وانسيابي.

وزودت الشركة الصينية مكبرها الجديد بخوارزمية تساعد المستخدم على ضبط النغمات بشكل احترافي، وتدعم ضغط ميكانيكي DRC، ضبط EQ، وإنتاج صوتيات بمستوى مرتفع ودون أي تشويش.

ويدعم مكبر Huawei Free Go تقنية NFC بخاصية اللمس لإدراك سريع للاقتران بالبلوتوث، بالإضافة لنقل سريع للصوتيات يتم من خلال لمس الهاتف للمكبر الصوتي أثناء مشاهدة الفيديو أو الاستماع للأغاني.

ويتميز هذا المكبر بقدرته على التقاط صوتيات في نطاق 3 أمتار، وإخراج صوتيات في نطاق يصل لـ 25 متراً، وسيحتوي على بطارية تدعم خاصية الشحن السريع، وتجعله يعمل لمدة 10 ساعات متواصلة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق مكبر Huawei Free Go في الأسواق العالمية بسعر 132 دولارا أمريكيا.

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