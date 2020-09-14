“غيغابايت” تطلق شاشة “تكتيكية” مناسبة للألعاب

أعلنت شركة غيغابايت التايوانية عن شاشة تكتيكية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Aours FI25F.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 24.5 بوصة ودقة وضوح 1920*1080 بيكسل، ومعدل تنشيط 240 هرتز، وزمن استجابة يصل إلى 0.4 ميلي في الثانية.

وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على عرض محتويات HDR، وبدرجة سطوعها القصوى التي تصل لـ 400 نيت، بالإضافة لتغطيتها نطاق الألوان sRGB بشكل كلي.

وتعد شاشة Aours FI25F مناسبة لعشاق الألعاب بفضل احتوائها على مجموعة كبيرة من المزايا التكتيكية كوظيفة Aim Stabilizer التي تزيد من دقة التصويب من خلال خفض ضبابية الحركة، وظيفة Black Enqualizer التي تظهر الخصوم بشكل أوضح بفضل إضاءتها للنطاقات المظلمة، في حين سيتيح وضع Game Assist إظهار علامة التقاطع في منتصف الشاشة.

وستحتوي الشاشة على حامل ضخم يتيح تدويرها بمقدار 90 درجة، منفذي HDMI، منفذ Display Port، منفذ USB 3.0، منفذ 3.5 للسماعات والميكرفون.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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