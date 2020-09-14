التحكم بالأجهزة وفقاعات الدردشة.. إليك أبرز مواصفات أندرويد 11 من غوغل

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 11 (Android 11)، والذي يحمل معه العديد من الميزات المهمة والجديدة للمستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن الإصدار الجديد يتوفر حاليا لهواتف بكسل (Pixel) والعديد من هواتف “ريلمي” (realme) و”أبو” (OPPO) و”شياومي” (Xiaomi) و”ون بلس” (OnePlus)، ومن المفترض أن يصل تباعا إلى الكثير من الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.

وأبرز ما يحمل معه الإصدار الجديد للمستخدمين ميزات تطور عمل الهواتف الذكية مع شبكات الجيل الخامس (5G)، وميزات تدعم عمل شبكات “نيورال إيه بي آي 1.3” (Neural Networks API 1.3)، إضافة إلى برمجيات تحسن عمل الهواتف مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.

كما تعمل التقنيات التي حصل عليها هذا الإصدار الجديد على توافق أنظمة التشغيل مع مختلف أنواع شاشات الهواتف والحواسيب اللوحية، مما يسرع تعامل الشاشة مع الصور والفيديوهات والبيانات أثناء استعمال الإنترنت.

وأضافت غوغل إلى أندرويد في إصداره الجديد شيئا يدعى “فقاعات الدردشة” أو (Bubbles)، والتي تظهر على شاشة الهاتف أثناء تلقيه الرسائل أو الإشعارات، وتساعد المستخدم على التواصل عبر مختلف التطبيقات دون الحاجة إلى الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وحصل إصدار أندرويد 11 الأخير أيضا على ميزة تسمح بالضغط على زر التشغيل في الهاتف الذكي مطولا، لتظهر للمستخدم قائمة تسمح بالتحكم بجميع الأجهزة الذكية الأخرى المتصلة مع الهاتف بنفس الشبكات اللاسلكية في المنزل أو مكان العمل.

وحمل هذا الإصدار لأصحاب السيارات أيضا ميزات مهمة تسمح للهاتف الذكي بالاتصال لاسلكيا مع منصات “أندرويد أوتو” (Android Auto) الموجودة في السيارات، مما سيمكن المستخدم من الاعتماد على شاشة سيارته الذكية في تحديد الوجهات واستقبال المكالمات والتراسل الإلكتروني بسهولة.

كما أضافت غوغل إلى هذا الإصدار ميزات جديدة تعزز أمان وخصوصية الهاتف، وتمكن المستخدم من تحديد إمكانية التطبيقات من الوصول إلى الكاميرات والمايكروفونات في جهازه بشكل أفضل.

وحصل الإصدار أيضا عل ميزة “أوتو ريست بيرميشنز” (Auto-Reset permissions) التي تساعد على ضبط أذونات التطبيقات التي لا يستخدمها صاحب الهاتف بشكل فعال في جهازه، كما جاء بالعديد من التغيرات التي تسهل التحكم بواجهات التشغيل وبالبرامج التي تعمل في خلفية واجهة التشغيل أيضا.

المصدر: الجزيرة نت

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