خصلة من شعر رئيس أمريكي تباع بمبلغ كبير

شهد دار آر بي أوكشن للمزادات الواقع في مدينة بوسطن الأمريكية يوم 12 سبتمبر الجاري بيع خصلة شعر للرئيس الأمريكي الأسبق أبرهام لينكولن وبرقية ملطخة بدمائه عند اغتياله عام 1865 بـ 81250 ألف دولار أمريكي.

وحصل دار المزادات الشهير على خصلة الشعر التي يبلغ طولها 5 سم من الدكتور ليمان بيتشر تود قريب أرملة الرئيس ماري تود لينكولن، وقال أحد المسؤولين في الدار إنَّ خصلة الشعر كانت مثبتة على برقية رسمية من وزارة الحرب أرسلها الرئيس لتود جورج كينير في مكتب بريد ليكسينغتون بكنتاكي.

وأكدَّ دار المزاد أصالة خصلة الشعر لأنها جاءت من أسرة شخصٍ كان واقفاً بجوار سرير الرئيس لحظة وفاته.

ولم يفصح دار آر بي أوكشن عن اسم المشتري، وأوضح بأن السعر فاق توقعاتهم الشخصية بقليل.

يذكر أن البرقية أثبتت عمل خطوط البرق العسكرية ليلة اغتيال الرئيس لتنفي بذلك النظرية التي تحدثت عن تعطيل وزير الحرب إدوين ستانتون لها لتسهيل قتل الرئيس بسبب الخلافات الموجودة بينهما.

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