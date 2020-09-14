العصائر المعلبة.. خطر كبير يُهدد أطفالنا

أكدَّت اختصاصية التغذية دوفال خطورة تناول الأطفال للعصائر المعلبة بشكل متكرر، وقالت إنَّ تناولها بكثرة يؤدي لإصابة الطفل بمرض السكري.

وأوضحت دوفال أنَّ تناول العصائر المعلبة بشكل يومي يزيد العبء على البنكرياس لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر.

وقالت إنَّ العصائر المعلبة منتجات صناعية، ونصحت الأهالي باستبدالها بالفواكه الغنية بالألياف التي تعمل على تقليل مستوى السكر الذي يتم الحصول عليه من المنتج، مما يساهم في حماية أعضاء الجهاز الهضمي غير المكتملة كالبنكرياس.

وأوصت بإعطاء الأطفال عصير الفواكه الطبيعي على فترات متباعدة لغناه بالسكر، وقالت إنَّه يحافظ على الفيتامينات الطبيعية على عكس العصائر المعلبة التي تحتوي على مواد حافظة تُذهب فائدة الفيتامينات الطبيعية.

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