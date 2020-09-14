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أغنية بالبنط العريض تحصد 100 مليون مشاهدة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق النجم الإماراتي حسين الجسمي إنجازاً جديداً بعدما تمكنت أغنيته الأخيرة بالبنط العريض من حصد 100 مليون مشاهدة بعد شهرٍ واحدٍ من طرحها.

وفرضت الأغنية نفسها كنجمة لأغاني صيف 2020 بعدما حققت انتشاراً كبيراً فور طرحها عبر القناة الرسمية للفنان الإماراتي الملقب بسفير الأغنية، حيث تفاعل معها عدد كبير من الفنانين والشباب معها وبخاصة مقطع لقيت الطبطبة، الأمر الذي ساعد على انتشار الأغنية بشكل أوسع.

وأغنية بالبنط العريض من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم الإماراتي أطلق سابقاً عدة أغاني باللهجة المصرية أبرزها بشرة التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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