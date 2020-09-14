امرأة تحطم رقماً قياسياً بركوبها “موجة أسطورية” (فيديو)

تمكنت البرازيلية مايا غابيريا من تحطيم رقمها القياسي السابق لأكبر موجة تركبها امرأة بعدما قامت يوم 12 سبتمبر الجاري بركوب موجة أسطورية بلغ طولها 73.5 قدم (22.4 متر) متجاوزةً بذلك رقمها القياسي بمقدار 5.5 قدم.

وركبت المرأة البالغة من العمر 33 عاماً هذه الموجة في مدينة باريا دو نورتي البرتغالية التي كانت شاهدة على دخولها موسوعة غينيس عندما حققت رقمها القياسي السابق عام 2018 بركوبها موجة بطول 68 قدما في نفس المياه.

وعبّرت مايا عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقالت إنَّ حلمها بالمنافسة في رياضة يسيطر عليها الرجال أصبح حقيقة.

من جهة أخرى أكد المسؤولون في موسوعة غينيس قيام فرق من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، فريق Wave Co، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات بمراجعة الفيديو لقياس طول الموجة مستخدمين إحداثيات العالم الحقيقي بالاعتماد على طول مايا وطول اللوح المستخدم.

يذكر أن مايا غابيريا بدأت بممارسة رياضة ركوب الأمواج في سن 17 عاماً، وتعرضت لحادثٍ خطير في العام 2013 كاد يودي بحياتها، لكنَّها أصرت على إكمال طريقها في رياضة ركوب الأمواج.

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