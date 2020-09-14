“داي الشجاع” في “مانجا قتالية ساخنة”.. قريباً

حصلت مانجا “داي الشجاع” Dragon Quest على قصة جديدة بعنوان Dai no Daibouken Cross Blade من تأليف ورسم الفنان يوشيكازو أمامي، وسيتم إصدارها يوم 1 أكتوبر.

وكتب يوشيكازو أمامي، مؤلف القصة، على المانجا “لنجعلها مانجا قتالية ساخنة”.

يذكر أن المانجا “داي الشجاع” بدأ نشرها عام 1989 وانتهت مع المجلد 37 في 1996. وحصلت على أنمي مكون من 46 حلقة تم عرضه في عام 1991، ومن المقرر عرض الأنمي الجديد في أكتوبر القادم.

وفي الإعلان التشويقي الجديد، الذي أصدرته شركة Toei Animation، وهي المنتجة للعمل، تم الكشف عن صور الوحوش والأغنية الافتتاحية للمسلسل.

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