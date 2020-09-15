مؤتمر ابل الليلة – ماذا الذي نتوقعه ؟ وكيفية مشاهدة و متابعة المؤتمر؟

عام 2020 ليس عاماً عادياً كما نعرف وكذلك مؤتمرات ابل لهذا العام. نحن اليوم مع مؤتمر جديد للشركة سوف تكشف من خلاله عن بعض المنتجات الجديدة إلا أن هواتف الايفون الجديدة ( ايفون 12 iPhone ) قد تكون غائبة عن هذا المؤتمر!

لماذا قد لا نرى هواتف ايفون 12 ؟

أغلب الظن أن هواتف ايفون 12 قد يتأجل الإعلان عنها إلى شهر أكتوبر المقبل لأول مرة منذ سنوات طويلة حيث اعتادت ابل الكشف عنها خلال شهر سبتمبر من كل عام.

أما السبب وراء ذلك فأصابع الاتهام تشير إلى فيروس كورونا الذي تسبب في تأخر وصول الإمدادات من سلاسل التوريد التابعة لأبل من أجل إنتاج هواتف ايفون 12 في الموعد المحدد.

ماذا نتوقع في مؤتمر ابل الليلة؟

صحيح أن هواتف ايفون 12 المنتظرة قد لا تكون موجودة إلا أن هناك بعض المنتجات الأخرى المهمة التي سترى النور في المؤتمر وفقاً لتقارير صحفية مثل:

الجيل السادس الجديد من ساعة ابل (وربما أيضاً إصدار آخر أرخص).

جهاز ايباد اير 4

جهاز التتبع AirTag

سماعات AirPods لاسلكية جديدة.

الإعلان عن الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 14 و iPadOS 14 وغيرها من التحديثات المنتظرة.

الإعلان عن نظام اشتراكات جديد يشمل عدة خدمات معاً في اشتراك واحد باسم Apple One.

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة (السابعة بتوقيت القاهرة، أو التاسعة بتوقيت أبوظبي، أو السادسة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

أيضاً نحن هنا في أخبار التطبيقات سوف نقدم تغطية شاملة ووافية لكل ما سوف يتم الإعلان عنه في المؤتمر كما عودناكم سابقاً فلا تنسى أن تتابع التطبيق والموقع الخاص بنا 😉