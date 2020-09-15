4 تمارين سهلة تخلصك من مشكلة “جفاف العينين”

يحدث جفاف العينين بسبب العديد من العوامل المختلفة، التي تتضمن “التلوث والغبار وتناول بعض أنواع الأدوية، فضلاً عن الجلوس لمدة طويلة تتجاوز ثلاث ساعات يومياً أمام الشاشات المختلفة.

وعندما تتعرض العينين لهذه العوامل، يبدأ الشعور بالانزعاج وبوجود ذرات من الرمل داخل العينين، كما تظهر علامات مثل الاحمرار والتورم أو الدمع، كما يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الحكاك أو تشوش النظر.

ونظرًا لأن هذه المشكلة مزعجة ويجب التخلص منها، فإننا نطرح بين يديك أربعة تمارين سهلة تساعد على علاج هذه الحالة.

التمرين الأول

توضع راحتا اليدين على العينين لدقائق قليلة، حيث إن الدفء والعتمة يساعدان الجفون على الاسترخاء.

التمرين الثاني

يتم التثاؤب مع فتح الفم قدر الإمكان ولأطول مدة ممكنة، حيث يعمل ذلك على تحريك عضلات الوجه وعلى جعلها أقل تشنجاً، مما يؤثر على العينين ويؤدي إلى نزول الدمع والحدّ من جفافهما.

التمرين الثالث

عن طريق إغماض العينين وتحريكهما من الداخل في اتجاه اليمين ثم في اتجاه اليسار لمدة دقيقة واحدة، لتحفيز عمل الشريط الدمعي والحدّ من الجفاف وأعراضه المزعجة.

التمرين الرابع

يتم وضع أحد إصبعي السبابة على بعد مسافة 15 سنتم من أحد جانبي الأنف والثاني على بعد 30 سنتم من الجانب الآخر، ويجب النظر إلى أحدهما ثم إلى الثاني مع تكرار ذلك لمدة دقيقة واحدة، حيث يساعد ذلك على إنزال الدمع والحدّ من جفاف العينين.

ويمكن تكرار كل تمرين من هذه التمارين الأربعة مرة يومياً.

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