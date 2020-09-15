سامسونج تعلن رسميًا عن موعد إطلاق هاتف جالكسي S20 FE المنتظر

منذ أشهر طويلة ونحن نسمع عن هاتف جالكسي S20 FE، وكلمة FE هنا تأتي اختصارًا لـFan Edition أو إصدار المعجبين، وهي تسمية استخدمتها سامسونج مع نسخة نوت 7 FE لو تذكرون. كانت الشائعات والتسريبات تشير لاسم Galaxy S20 Lite تمامًا مثل نوت 10 لايت وS10 لايت، لكن سامسونج أكدت التسمية الجديدة بشكل غير مباشر.

حدث الكشف عن هاتف جالكسي S20 FE المنتظر

كما يُمكنك أن تلاحظ من الملصق بالأعلى، الحدث سيحمل الاسم Unpacked for Every Fan، وهو حدث منشق من حدث Unpacked الرئيسي، وكما تلاحظ فالاسم يلمّح لتسمية الهاتف بـFan Edition بدلًا من لايت! والحدث سينعقد في الثالث والعشرين من سبتمبر عبر الإنترنت.

المواصقات المتوقّعة للهاتف مبشّرة جدًا، حيث أن الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 865 العادي وليس البلس لكن مع دعم شبكات الجيل الخامس بشكل طبيعي، الغريب أن الهاتف قد يأتي مع معالج إكسينوس 990 في بعض الأسواق على عكس S10 لايت والذي خرج مع معالج سنابدراجون في كافة الأسواق.

الهاتف سيقدّم 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، كما سيقدّم شاشة من نوع سوبر أموليد بتردد 120 هيرتز، وهو أمر غريب لو تفكر فيه، حيث أنه بهذا سيأتي مع تردد أعلى من هاتف نوت 20!

الهاتف سيقدّم وطبقًا للتسريبات كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيسكل مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقات 12+12+8 ميجابيكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، أضف إلى ذلك بطارية بسعة 4,500mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات فقط.

مواصفات الهاتف أكثر من جيّدة، لكن نحن لا نعلم بعد سعره عند الإطلاق، وفي حالة أنه أتى بتسعير مميز فسيحقق نجاح واسع بلا شك! ما رأيك؟ وهل أنت مهتم بهذا الهاتف؟ شاركنا في التعليقات، أيضًا تابع تغطيتنا للمؤتمر في يوم 23 المقبل.